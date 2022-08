House of the Dragon se convierte en el estreno más visto en la historia de HBO Max

Milly Alcock interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon. HBO.

Por: Rodrigo León 23 de agosto 2022 · 12:25 hs

House of the Dragon, la precuela de la popular Game of Thrones, ya comienza a mostrar signos de que se convertirá en todo un éxito.

Según se dio a conocer durante esta jornada, la serie que tiene a la joven actriz Milly Alcock en el rol protagónico como la princesa Rhaenyra Targaryen se convirtió en el debut más visto en la historia de HBO Max, superando el récord anterior establecido por el debut de la segunda temporada de Euphoria en más del 60%.

“HBO Max tiene sin duda los mejores fans del mundo. Estamos encantados de haberlos visto a todos esperando ansiosamente el estreno de House of the Dragon y sabemos que están ansiosos por volver a la tradición de los domingos”, dijo Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de Warner Bros Discovery Latin America.

Ante la noticia, aseguró que “estamos encantados con este éxito sin precedentes y los invitamos a compartir juntos esta gran historia hasta el final”.

Además, en la semana previa al estreno la nueva ficción, en Latinoamérica hubo un crecimiento del 60% frente a la semana anterior en los visionados de Game of Thrones, ahora que las ocho temporadas se han incorporado a la plataforma en 4K.

¿De qué trata House of the Dragon?

House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, está basada en la obra de George R.R. Martin, Fuego y Sangre, y está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, centrándose en la historia de la dinastía Targaryen.

El drama está protagonizado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

George R.R. Martin es co-creador/productor ejecutivo, Ryan Condal es co-creador/co-showrunner/productor ejecutivo/guionista y Miguel Sapochnik es co-showrunner/productor ejecutivo/director. Los productores ejecutivos son Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis y Ron Schmidt.