House of the Dragon tuvo el final de temporada más visto en HBO desde Game of Thrones en 2019

Emma D'Arcy en su rol de Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon. HBO.

Por: Rodrigo León 25 de octubre 2022 · 08:59 hs

House of the Dragon, serie de televisión que retrata la historia de la familia Targaryen, logró una histórica cifra de audiencia con el final de temporada emitido la noche del domingo, titulado “The Black Queen”.

Según datos que proporcionó HBO, el episodio fue visto por un total de 9,3 millones de personas en Estados Unidos.

Con esto, se convirtió en el desenlace más visto desde el final de Game of Thrones en mayo de 2019 que fue vista por 19,8 millones de espectadores.

Eso sí, el último episodio de House of the Dragon no logró superar el rating más alto que alcanzó la serie en su primera temporada y que corresponde al segundo episodio, que marcó 10,2 millones de espectadores en agosto pasado.

Caso distinto es lo que ocurrió en territorios como Latinoamérica y Europa donde en términos de audiencia, esta primera temporada de la serie protagonizada por Emma D'Arcy superó a la octava temporada Game of Thrones, convirtiéndose en la serie más vista.

Segunda temporada de House of the Dragon confirmada

Como ya es de conocimiento público, House of the Dragon contará con una segunda temporada que aún no tiene fecha de estreno.

Uno de sus creadores, Ryan Condal, aseguró que las grabaciones del nuevo ciclo comenzarán a principios de 2023, por lo que se especula que podremos verla en pantalla durante el primer semestre de 2024.

De la trama, lo único que es certero es que se adentrará de lleno en la denominada “Danza de Dragones”, la guerra civil de la casa Targaryen luego de la coronación de Aegon II en lugar de Rhaenyra, quien era la heredera legítima al Trono de Hierro.

Esto, luego de que en el episodio de este domingo, Aemond con su dragon Vhagar asesinaran a Lucerys Velaryon, hijo de la princesa.