Hugo Valencia anunció su salida de Que Te Lo Digo y así reaccionó Sergio Rojas

Tras la salida de Hugo Valencia, Sergio Rojas anunció que Paula Escobar se sumará a Que Te Lo Digo.

Por: Rodrigo León 23 de mayo 2022 · 09:19 hs

En una de sus más recientes publicaciones en Instagram, el periodista Hugo Valencia anunció su salida del programa online Que Te Lo Digo, que conducía junto a su colega, Sergio Rojas.

Según explicó el ex panelista del Buenos Días A Todos, tomó la decisión hace un par de días de continuar con el espacio que se emite en redes sociales.

“Un programa que tratamos de hacer responsabilidad para poder terminar la semana de una manera alegre y siento que lo conseguimos en muchas ocasiones, sin estar exento de errores que ambos cometimos”, reconoció.

Hugo Valencia, además, aclaró que la determinación no la tomó por los programas en los que participan junto a Sergio Rojas, que son Zona de Estrellas y Me Late Prime, respectivamente. Además, aseguró que la relación entre ambos continúa intacta y no se debió a un desencuentro.

“Las razones de mi salida sólo las conocemos Sergio y yo, y no vale la pena comunicárselas porque no es necesario. Lo que sí es necesario es dejar en claro que esto no tiene nada que ver con los programas en los que ambos participamos, esto radica en una decisión personal para privilegiar otras cosas que me mueven en mi vida”, precisó el periodista.

Agregó también que “mi cariño con Sergio Rojas está intacto, no se va a mover, esto trasciende cualquier programa, él me lo dijo y yo también se lo digo a él. Nos reencontraremos en el futuro, te quiero mucho amigo y te deseo lo mejor”.

La reacción de Sergio Rojas

Durante la emisión de este domingo de Que Te lo Digo, Sergio Rojas se tomó un momento para referirse a la salida de Hugo Valencia, asegurando que ambos lo conversaron durante “mucho tiempo”.

“Sabía que en algún momento esto le podía traer problemas a Hugo, o a decir ya sabes qué, no estoy para arriesgarme. O no tengo tiempo, porque aquí también hay que buscar noticias y hay que preparar pauta”, añadió.

Rojas coincidió con Valencia en que esta situación no se debía a los espacios televisivos en los que ambos se desempeñan. “No creo que se lo hayan pedido en el canal, sus jefes o compañeros y que eso tenga que ver con la decisión que tomó. Esto es una decisión que está tomada por libre voluntad, según lo que Hugo me dijo”, afirmó.

“Esta plataforma es un trabajo y la amistad va más allá, yo a Hugo lo quiero como amigo. Yo espero seguir siendo amigo de Hugo porque lo adoro y le hace muy bien a mi vida, y en algún momento ojalá también nos volvamos a topar profesionalmente”, expresó.

Por último, anunció que quien se sumará a Que Te Lo Digo será la periodista Paula Escobar, con quien trabajó anteriormente en Me Late.