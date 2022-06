Ignacia Baeza habló por primera vez de su relación con la escritora Florencia Eluchans: "La admiro mucho"

Ignacia Baeza espera poder aportar "un pequeño granito de arena" con su testimonio. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 07 de junio 2022 · 12:49 hs

Mientras esta tarde la veremos debutar en la nueva teleserie vespertina de Mega, La Ley de Baltazar, la actriz Ignacia Baeza se refirió por primera vez a la relación amorosa que mantiene actualmente con la escritora chilena Florencia Eluchans.

Fue en una entrevista con Revista Ya de El Mercurio que la intérprete se abrió a hablar del actual romance afectivo que vive -gracias a amigos en común- tras un matrimonio fallido, del que nacieron sus dos hijos.

“Ya no creo en los complementos de la pareja”, sostuvo de entrada Baeza, explicando que “mientras más afinidades se tengan, tanto mejor, y hoy tengo mucha afinidad con ella”.

La actriz reconoció que "para mí es muy importante admirar a la pareja” y que en el caso de Eluchans, “la admiro mucho como novelista, porque tiene un futuro por delante”.

“Yo la admiro, ella me admira y, más encima, podemos trabajar juntas”, aseguró, debido a que “ella cuenta historias y yo las puesto representar”.

Si bien no descarta casarse con Florencia Eluchans en el futuro, de momento Ignacia Baeza se reconoció conforme con la relación que mantienen hoy en día, “con aire entre medio”. En ese sentido, precisó que “ella tiene sus hijos, ambas tenemos nuestras casas. Creo que las relaciones pueden funcionar muy bien así, con aire entremedio”.

Su orientación sexual

Respecto a esta relación, Ignacia Baeza descartó etiquetar su orientación sexual, puesto que “uno no pertenece a un lugar”.

“Yo hoy amo a una mujer. Punto. Me parece que no resiste más análisis, o yo, por lo menos, no necesito encajarme en nada. No lo estoy buscando. Estoy buscando ser feliz”, añadió.

Además, con us testimonio espera ser un aporte para aquellos que no han tenido la oportunidad de hablar abiertamente sobre su situación personal.

“Hay muchos que callan, y que lo hacen porque no pueden hablar. Creo que tengo la suerte, y me siento agradecida, de poder hablarlo sin miedo”, comentó.

Sobre su propio proceso, aseguró que tuvo que “mirarse desde afuera y pensar: ¿Quién soy? ¿Qué quiero?” y eso, “me lo tomé con todo el tiempo y la madurez que requiere un proceso tan complejo o intenso como ese. Fue, más que nada, un proceso conmigo. Lo viví como una sorpresa, pero lo intenté integrar y abrazar”.

“Si aporto con un pequeño granito de arena, ya es un camino (…) Ojalá que uno pueda ser quien quiere y amar a quien quiera de una manera responsable y respetuosa”, cerró.