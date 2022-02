Ignacio Gutiérrez respondió a rumores que lo vinculan a Canal 13 y posible llegada a Aquí Somos Todos

Desde fines de 2020 que Ignacio Gutiérrez se alejó de la TV.

Compartir











Por: Rodrigo León 21 de Febrero 2022 · 12:13 hs

Ignacio Gutiérrez, quien se alejó de la TV a fines de 2020, se refirió públicamente a los rumores que lo apuntaban como el nuevo integrante del programa Aquí Somos Todos de Canal 13, donde llegaría a acompañar en la animación a Angélica Castro.

Esto, porque según indicaron en Me Late, Sergio Lagos -actual conductor del espacio de servicio- se concentraría netamente en una eventual segunda temporada de Aquí Se Baila.

El ex TVN fue consultado sobre el tema en el programa Tu Conexión Matinal del canal TVR, donde señaló que “yo tengo con la tele una relación que yo pensé que podía haber avanzado hacia la confianza, después de varias cosas que la gente sabe que me pasó y con ese programa, Aquí Somos Todos, me pasa algo bastante energético... Tengo un tema con la confianza, me cuesta mucho”.

En esa misma línea, indicó que “si tú me preguntas un programa de servicio, me encantaría formar parte porque es lo que hago yo medio día de mi vida, todos los días me dedico a eso, creo que tiene que ver conmigo”.

En cuanto a la posibilidad de llegar a Canal 13, Ignacio Gutiérrez aseveró que primero tendría que ver “si me permiten seguir con mis cosas, porque hoy día vivo fuera de la tele muy tranquilo, muy feliz. Soy consultor, tengo una agencia de publicidad”.

“Yo veo el programa, es un programa que me emociona, a los periodistas se quedan con los casos más allá si ya lo solucionaron o no. Me parece que ese ciclo es bien lindo… Si me gustaría formar parte de un programa así, yo estaría feliz de la vida”, reconoció.

Aún así, recalcó que sus declaraciones no significan que efectivamente se sume a Aquí Somos Todos.