Ignacio Román lanzó dura crítica contra El Discípulo del Chef: "Solo se ha dedicado a dejarme mal"

Por: Juan Pablo Ernst 17 de agosto 2022 · 16:56 hs

Desilusionado con El Discípulo del Chef se mostró Ignacio Román, participante que usó las redes sociales para criticar el estelar de Chilevisión.

El ex Masterchef aseguró que "el programa solo se ha dedicado a dejarme mal" y sostuvo que en la producción del espacio están molestos con él porque no crea conflictos.

Las declaraciones de Ignacio Román se conocen justo un día después de ausentarse en el capítulo del martes del programa El Discípulo del Chef.

El participante del estelar había sido nominado esta semana y tendría que haber participado en la actividad del equipo verde, que es liderado por Ennio Carota, pero sencillamente no llegó.

Se desconoce por ahora si Ignacio Román le había planteado sus molestias a la producción del espacio que transmite Chilevisión, pero lo concreto es que faltó sólo que alguien le tocara el tema, para que él revelara lo que le está ocurriendo.

Fue una usuaria de nombre Isabel Guajardo quien le comentó a través de su Instagram sobre la nueva actitud que se le veía en pantalla.

"Nacho... no sé si el programa quiere hacerte ver mal, o tú estás muy conflictivo", partió el mensaje.

Luego añadió que "se ve una persona poco humilde y soberbia. Y disculpa por decirlo, pero siempre has sido mi favorito y esta vez también, pero de verdad no me ha gustado mucho tu actitud".

Desilusionado

Ante estas palabras, Ignacio Román respondió sin pelos en la lengua.

"Amiga, el programa solo se ha dedicado a dejarme mal, no sé si era una estrategia de marcas", comenzó su posteo el participante en el programa culinario.

"Estoy muy desilusionado del programa, hasta yo mismo me caí mal en el capítulo de la noche", apuntó Román.

"Gracias por sus palabras, pero ojo la TV miente. Y está todo editado y sacado fuera de contexto", añadió a continuación.

Para Ignacio Román lo ocurrido "es una pena enorme porque yo iba con un propósito".

"No pensé que les encantaba más la farándula, el cahuín que la cocina", argumentó en la parte final del texto.

Por último, Ignacio Román indicó que desde la producción de El Discípulo del Chef "están molestos conmigo porque yo no pelé ni hablé mal de mis compañeros".