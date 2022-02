"Increíblemente difícil": actriz de Euphoria se sinceró por perturbadora escena

La escena de Nate y Maddy marcará un antes y un después para el personaje de Alexa Demie en Euphoria.

Por: Rodrigo León 16 de Febrero 2022 · 11:28 hs

El capítulo del pasado domingo de Euphoria estuvo marcado por una perturbadora escena entre Nate (Jacob Elordi) y Maddy (Alexa Demie).

Si aún no has visto el episodio, que se encuentra disponible en HBO Max, te recomendamos no seguir leyendo esta nota que contiene spoilers.

El joven llegó hasta la casa de su ex pareja a exigirle que le devolviera el disco que contenía la grabación de su padre teniendo sexo con Jules (Hunter Schafer). Para convencerla, llevó consigo una pistola con la cual la amenazó.

Pero como si eso fuera poco, Nate sacó las balas y dejó solo una, comenzando una ruleta rusa donde cada vez que ella se negaba, apretaba el gatillo contra su cabeza.

Alexa Demie conversó con Entertainment Weekly sobre lo que significó este trabajo en pantalla, reconociendo que fue “una escena increíblemente difícil. No solo porque tenía una pistola en mi cabeza, sino porque estaba muy coreografiada. Teníamos que movernos con el movimiento de la cámara y estaba realmente organizado, por lo que nos llevó dos días hacerlo”.

“Hubo un par de momentos que fueron improvisados, no hubo mucha preparación o conversación de antemano”, agregó.

Pero la actriz de Euphoria también recalcó lo difícil que fue realizar la interpretación y luego desligarse de ella. “Definitivamente no soy el tipo de actor que puede terminar una escena como esa y empezar a reír y bromear. Tengo que quedarme en mi propio mundo y desconectarme de todos los demás", indicó.

Sobre la relación de su personaje con el perturbado Nate Jacobs, Demie explicó que él “es alguien con el que ella ha estado mucho tiempo, han sido muy cercanos. Por un momento, ella piensa que estaba mintiendo. No piensa que podría llegar tan lejos como para dispararle”.

“A pesar de sentir miedo, está tratando de probar hasta dónde llegaría esta persona que creía que la amaba. También sabe que Jules aparece en el video y no quiere que se lastime si se la devuelve”, afirmó, y agregó que en ese momento “ella está pensando en todos los escenarios posibles en su cabeza mientras intenta sobrevivir. Vemos que esta persona va demasiado lejos, lo que la rompe. Es desgarrador verla experimentar algo tan violento y traumático. Es el momento que realmente cambia las cosas para ella”.

consultada por el futuro de la relación entre ambos en Euphoria, Alexa Demie destacó que “después de que Nate haya puesto una pistola en su cabeza, creo que ha llegado al punto de: Ok, esto ya no lo puedo hacer más. Es tóxico y no lo merezco”.