Inesperada decisión: Sergi Arola eliminó a querida participante de El Discípulo del Chef

El español Sergi Arola fue el encargado de elegir a la eliminada de El Discípulo del Chef. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 22 de agosto 2022 · 10:02 hs

Jaqueline Pardo, mamá del futbolista Arturo Vidal, fue la eliminada por Sergi Arola de El Discípulo del Chef, en el capítulo emitido la noche del domingo por Chilevisión.

La integrante del equipo Rojo, que fue finalista en la segunda temporada del estelar culinario, fue nominada junto a Rocío Marengo, pero al final el español decidió que la trasandina continuara en competencia.

El capítulo de eliminación comenzó con el denominado "cuarto chef", Yann Yvin, eligiendo cuál de los tres equipos era el más débil y que, por lo tanto, debería dejar ir a uno de sus integrantes.

Para tomar su decisión, el francés les encargó a los equipos recrear el menú que degustaron los invitados al recordado matrimonio de Marcelo “Chino” Ríos y Giuliana Sotela.

En esa instancia, Yann Yvin otorgó la inmunidad al equipo verde, por lo que la eliminación iba a ser entre el equipo azul y el equipo rojo.

Cabe recordar que en esta instancia ya habían tres nominados: Víctor "Zafrada" Díaz, del equipo azul, e Ignacio Román y Max Cabezón, del equipo verde.

Para determinar cuál de los equipos debería eliminar a uno de sus integrantes, el chef francés eligió la cocina chilena.

Eliminación de la "Tía Jaque"

Tras la prueba, la decisión de Yann Yvin fue que el perdedor era el equipo rojo. Así, puso a Sergi Arola en la instancia conocida como "La decisión del chef", ya que su equipo no tenía ningún nominado.

"Posiblemente nos hemos confiado", sostuvo el chef español, previo a dar a conocer su decisión.

Arola nominó a Rocío Marengo y Jaqueline Pardo y a continuación explicó qué lo llevó a tomar su decisión.

"Jacque me aporta muchísimo sabor, pero Rocío me trae de vuelta, me pone de buen humor, me centra. Y tengo que decidir lo que más le conviene al equipo. Por eso, con muchísimo pesar me despido hoy de Jacque", manifestó Sergi Arola.

Por su parte, la mamá de Arturo Vidal dijo que "los voy a extrañar. Quedo muy contenta, muy agradecida".

"Estoy tranquila, se fue la que tenía que irse”, expresó la "Tía Jaque" al despedirse del resto de participantes.