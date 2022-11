Inesperada eliminación sacó lágrimas en El Discípulo del Chef: "Voy a seguir creciendo"

Ennio Carota fue el encargado de revelar quién dejaba el programa. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 11 de noviembre 2022 · 08:55 hs

Tan inesperada fue la elección de la nueva persona eliminada en El Discípulo del Chef, que la emoción se la ganó y no pudo evitar un llanto en cámara que emocionó a todos.

Según el formato del estelar de Chilevisión, primero se disputó la prueba de inmunidad, la cual fue ganada por Natalia Duco y Nicole Ángel.

Con ellas a salvo de cualquier eventualidad, el resto de los concursantes se preparó para entregar lo mejor de sí en la prueba de eliminación.

Para ello se formaron duplas que en conjunto deberían superar a sus rivales en las preferencias de los chefs del programa, Sergi Arola, Carolina Bazán y Ennio Carota.

La reineta fue el pescado elegido para las preparaciones con que se enfrentaron los equipos.

Y fue un error en la preparación de su plato el que les pasó la cuenta a Valentina Ramos y Daniela Castro.

Llevadas a la instancia de eliminación, fue Ennio Carota el encargado de dar a conocer la decisión de los jueces sobre cuál de las dos debería dejar el programa de talento culinario.

La elegida es…

"Hemos evaluado la evolución desde que empezamos, eso es lo que cuenta. Y entre ustedes hay una persona que ha evolucionado más que la otra", argumentó inicialmente el chef italiano.

Y a continuación reconoció que "me cuesta dar el nombre".

Pero El Discípulo del Chef es una competencia y alguien tiene que dejar el programa en cada capítulo, por lo que Ennio terminó revelando que la eliminada la noche del jueves era nada menos que la ganadora de la primera temporada de MasterChef, Daniela Castro.

El dato impactó en el estudio y aún más en la concursante, quien no logró contener las lágrimas.

"Creo que me falta mucho por entregar, pero no me importa", apuntó la nueva eliminada del estelar culinario de Chilevisión.

"Si no es acá, será en mi libro de cocina, en Instagram, porque voy a seguir creciendo", añadió con emoción Daniela Castro.

Reflexionó a continuación que "sé que un error vale salida, sé que voy a seguir conquistando el mundo ", dijo antes de despedirse de sus compañeros y dejar el estudio.