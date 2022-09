Integrante de Perla suma ola de críticas por video con su opinión sobre "la gente pobre"

"No hablo de todos, obviamente hay excepciones, pero se da que a la gran mayoría le pasa eso: envidian en vez de admirar y aprender", sostuvo Cristóbal Romero.

Por la culata le salió el tiro al ex integrante del docurreality Perla, Cristóbal Romero, pues recibió una ola de críticas tras publicar un video en Tik Tok, en el cual hablaba de "la gente pobre".

Lanzado a la fama en el programa de Canal 13 en 2011, Romero fue fichado por la estación televisiva para ser el conductor del bloque infantil "Cubox".

Luego abandonó la televisión y se dedicó a ser especulador bursátil, por lo que pasó mucho tiempo inadvertido.

Pero aquello se terminó bruscamente esta semana, cuando Cristóbal Romero decidió subir un nuevo video a su cuenta de Tik Tok, en el cual entregó su opinión sobre "la gente pobre".

Así, no dudó en plantear que "duele decirlo, pero la gente pobre al ver a alguien con éxito o en una posición de superioridad, en vez de sentir admiración y aprender, lo que hacen es sentir envidia y criticar".

De inmediato planteó que "ellos no se dan cuenta que en vez de comprarse el último iphone o gastar todo ese dinero en una zapatillas Gucci que no pueden permitirse, no lo invierten en un negocio, en una idea o en un emprendimiento".

"Pero, ¿qué es más fácil? Criticar. Y no hablo de todos, obviamente hay excepciones, pero se da que a la gran mayoría le pasa eso: envidian en vez de admirar y aprender", concluyó su mensaje Cristóbal Romero.

Las críticas a su posteo

Pero antes de terminar el video, preguntó: "Y tú, ¿qué opinas?".

Y sus seguidores en la plataforma no dudaron en entregar sus opiniones, que fueron mayoritariamente de severas críticas para el autor del video.

Fueron también muchos los que lo compararon y hasta le pusieron el sobrenombre de Karol Dance.

Frases como "¿La gente pobre? ¿Alguien con éxito? Posición de superioridad?", "Primero aprende lo que significa el concepto pobreza y sus dimensiones", "Éste siempre a mirado a la gente sobre el hombro" o "Me caía mejor cuando se le puso a llorar al Dash y al Cangri ", se fueron sumando las críticas por sus dichos.