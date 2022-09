Isabel II: ícono pop para la música, el cine y la TV

Isabel II asumió como reina en 1952. ROYAL FAMILY.

08 de septiembre 2022

La reina Isabel II del Reino Unido no solo se transformó en una de las figuras políticas más importantes del siglo XX, sino que también se convirtió en todo un ícono pop para la música, el cine y la televisión.

Desde su coronación en 1952, la madre del príncipe Carlos fue protagonista de películas, series y, por supuesto, varias canciones que a lo largo de su reinado la pusieron en el foco de atención.

Su imagen fue centro de inspiración para grandes artistas con temas que hasta el día de hoy resuenan en la memoria de muchos.

El primero de ellos que logró reconocimiento y que tuvo a la reina Isabel II como gran protagonista fue “I Was There (At the Coronation)” de Young Tiger, lanzada en 1953 y que buscaba retratar la ceremonia de coronación desde el punto de vista de un testigo.

Un claro ejemplo de ello es la canción “God save the Queen” de Sex Pistols, banda punk que buscaba expresar su punto de vista de la monarquía en general, según explicó uno de sus integrantes, John Lydon.

“Estaba expresando mi punto de vista sobre la monarquía en general y sobre cualquiera que implique su obligación sin pensarlo”, declaró a Rolling Stone.

The Smiths no se quedó atrás con “The Queen Is Dead”, con una letra que consigna que “La reina está muerta, muchachos, y está sola en el limbo”. Incluso, incluyeron un mensaje al príncipe Carlos: “¿Nunca anhelaste aparecer en la portada del Daily Mail vestido con el velo de novia de tu madre?”.

Morrisey explicó que con esta canción “no quería atacar a la monarquía como una especie de monstruo cancerbero, pero descubro que, a medida que pasa el tiempo, esta felicidad que teníamos se esfuma lentamente y es reemplazada por algo que es completamente gris y completamente triste”.

Pero lo que definitivamente acercó a la reina Isabel II a la cultura pop fueron The Beatles. En su disco Abbey Road incluyeron el tema “Her Majesty” donde destacaban que “su majestad es una linda chica, pero ella no tiene mucho que decir”.

Incluso, la agrupación liderada por Paul McCartney fue condecorada en Buckingham y nombrados caballeros de la corona.

Isabel II en la pantalla grande

La vida de la reina Isabel II también ha sido inspiración para la pantalla grande. Son variadas las cintas que han retratado su vida y la de su familia en el séptimo arte.

Un claro ejemplo de ello fue The Queen, estrenada en 2006 y protagonizada por Helen Mirren, la cinta retrata los momentos posteriores a la muerte de la princesa Diana en 1997, y cómo Isabel buscó el bienestar de sus nietos por sobre la noticia que terminó derrumbando a gran parte de los ingleses.

En 2010 llegó El Discurso del Rey, película que nos acercó a la vida de su padre, el rey Jorge VI asumió su nuevo rol luego de que su hermano abdicara para casarse con una estadounidense y cómo se preparó para ser monarca pese a las dificultades que presentaba, principalmente por su tartamudez.

2015 fue el año en que se estrenó Noche Real, historia que nos trasladó hasta la primavera de 1945, cuando Europa celebró el fin de la Segunda Guerra Mundial. Isabel y su hermana Margarita deseaban sumarse a los festejos, por lo que se escapan de palacio pese a las órdenes de la reina madre. Algo que en realidad no ocurrió, puesto que tuvieron que mantenerse en Buckingham.

The Crown y más

Si hablamos de series sobre la reina Isabel II, es imposible no pensar en The Crown, producción estrenada en 2016 en Netflix y que aborda la vida de una joven princesa que en 1952 debe asumir como cabeza de la monarquía ante la muerte de su padre producto de un cáncer al pulmón.

La ficción que ha sido protagonizada por Claire Foy, Olivia Colman y ahora Imelda Staunton, no ha estado exenta de polémicas por el nivel de detalles que la ha transformado en una de las series más aclamadas de los últimos años.

En la cuarta temporada, la última que ha visto la luz, abordan la complicada relación que mantuvo Isabel II con Diana Spencer, quien apareció en la vida de Carlos cuando la preocupación por la sucesión era latente.

Ese mismo año, 2016, también vio la luz la serie The Windsors, pero a diferencia de The Crown, adoptó un tono mucho más cómico. En esta historia se situó a la familia real en una sitcom donde la sátira es la principal protagonista.

Aquí reimagina a los Windors en una comedia donde el príncipe Henry, es visto como un mujeriego que busca seducir a las hermanas Middleton; y Camila Parker-Bowles es situada como una malvada madrastra.