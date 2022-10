Iván Núñez rechaza rumores que lo vinculan a salida de Me Late de pantalla

Iván Núñez respondió a las acusaciones en las que se ha visto envuelto AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Esteban López Á 16 de octubre 2022 · 14:40 hs

La abrupta salida de Me Late de las pantallas de TV+ dejó a todos atónitos, tanto a los seguidores como a los que formaban parte del programa. En las últimas horas, el periodista de TVN, Iván Núñez, fue acusado de haber sido el responsable de la desaparición del programa que conducía Daniel Fuenzalida.

Ante las acusaciones emitidas, el comunicador publicó un extenso mensajes en su cuenta oficial de Instagram y afirmó: “Gente: paren de odiar. Estamos creando una sociedad tóxica y enfermiza. He leído al principio con algo de nervios y luego con estupor cómo se me vincula al cierre de un programa de un canal en el que no trabajo. No conozco a quien dirige TV+ ni a sus ejecutivos”.

El rostro de las noticias del canal estatal, agregó que “no tengo nada que ver con eso. Vincularme al despido de un equipo es vil y cobarde. Si tuviera ese poder habría evitado que expusieran a mis hijos o se difundieran mentiras sobre mi separación. Espero sinceramente que los responsables de esta decisión sean claros sobre los motivos la misma".

Por ahora, no se conocen los motivos reales que tuvo el canal TV+ para sacar del aire el programa que lideraba Daniel Fuenzalida, quien compartió un video en sus redes sociales refiriéndose a la situación de Me Late.

Iván Núñez se refirió a las acusaciones de ex pareja

Para continuar con el comunicado, Iván Núñez, se refirió también a las distintas acusaciones que ha lanzado su ex pareja y madre de sus hijos, Marlene de la Fuente.

“En las últimas horas he recibido incluso amenazas lo que va socavando la salud mental de cualquiera. Dado que la campaña de mentiras ha continuado dejo los depósitos judiciales de los últimos 3 meses y una foto de la casa supuestamente indigna en que viven mis hijos. Lo hago porque parece que hay gente dispuesta a mentir, sin medir las consecuencias. Cómo pueden ver la pensión que SI se paga es cercana a los 3 millones de pesos, más la casa, Isapres, cuentas y lo ya detallado”, enfatiza Iván Núñez.

Finalmente, señaló que las dos cosas que han motivado a esta guerra de dimes y diretes entre Marlene y él, es netamente “la avaricia y la acumulación de bienes”.