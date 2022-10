Ivette Vergara reveló malos tratos en el Mucho Gusto: "Era una falta de respeto"

"Lo pasábamos bien, pero hay ciertas alarmas que se muestran", dijo Ivette sobre su paso por el Mucho Gusto. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 13 de octubre 2022 · 08:57 hs

La periodista Ivette Vergara descartó que tuviera mala onda con sus compañeros de trabajo en el Mucho Gusto, aunque reveló que en el matinal de Mega sí observó lo que denominó como "maltrato".

La esposa de Fernando Solabarrieta fue la invitada este miércoles a conversar con Eduardo Fuentes en Buenas Noches a Todos, ocasión en que la comunicadora se refirió a su abrupta salida del Mucho Gusto.

Al respecto, Ivette Vergara indicó que sobre su partida del matinal "habría que preguntárselo al productor ejecutivo. No fue mi decisión", aseguró.

Sin embargo, la presentadora de televisión planteó a continuación que "sí lo estaba pasando mal hace un año. Entonces, estaba adelantándome y quería irme", reconoció.

Maltrato

Durante a conversación con su colega en el estelar del canal público, la periodista relató algunos episodios que no le resultaron cómodos durante su estaría en el canal privado de Vicuña Mackenna.

Así, Ivette Vergara no dudó en sostener que "no me gusta el maltrato a la gente y vi maltrato con otras personas", aseguró.

"Conmigo no, porque me hago respetar", indicó la profesional, que tras su regreso a TVN fue confirmada para animar el Festival del Huaso del Olmué, precisamente junto a Eduardo Fuentes.

Al ahondar sobre el tema del maltrato, recordó que "Kathy Salosny, lo pasó mal. Hubo gente que lo pasó mal y no me gustaba".

Y pese a que había dicho que ella se hacía respetar, igual terminó admitiendo que "a mí me pasó lo mismo".

Contó entonces que en el Mucho Musto ella "quería dar la opinión, y no me daban la palabra", y para ella, "eso era una falta de respeto".

"Yo era matea y me quedaba hasta las 1 de la mañana estudiando, y al día siguiente no te consideraban. Y yo decía que no puede ser", rememoró Ivette Vergara.

Aseguró que "lo planteé muchas veces. Y era como 'bueno, se toma la moción'. Y ahí quedaba".

Tras reiterar no no tuvo mala onda con sus compañeros del Mucho Gusto, la comunicadora reconoció que "lo pasábamos bien, pero hay ciertas alarmas que se muestran", cerró.