Javiera Díaz de Valdés tras juicio a Nicolás López: "No fui víctima y no tenía nada que aportar"

La actriz considera que el caso contra Nicolás López es "emblemático".

Por: Juan Pablo Ernst 22 de junio 2022 · 11:40 hs

El papel que le tocó desempeñar en el juicio por abuso sexual contra el director de cine Nicolás López, así como la percepción de que los "bandos" de actrices que se formaron a raíz del caso fueron "creados por la prensa", fueron algunos de los temas que abordó la actriz Javiera Díaz de Valdés en la entrevista que le concedió a la Revista Ya.

En la nota, Javiera se refirió a su relación con Nicolás López y sostuvo que nunca se sintió vulnerada por él y tampoco "sentí que él era una persona poderosa o que mi carrera dependía de él".

Díaz de Valdés recordó que fue involucrada en el caso cuando en 2018 la llamaron desde la Fiscalía, "porque fui nombrada en algún momento". Y al respecto precisó que una de las actrices que denunció al director "me nombró como participante de una fiesta y dijo que posiblemente fui abusada por Nicolás".

"No fui víctima y no tenía nada que aportar en el caso de Nicolás López", aseguró, tras recordar que en ese momento debió responder preguntas del tipo: "'¿a ti te pasó tal, estuviste tal, conoces a tal?'. Pero mis respuestas no aportaban. En el fondo, nada en contra de Nicolás López, porque yo no fui abusada por él", según sostuvo.

Y tras reiterar que "nunca me sentí vulnerada por él", reflexionó que tal vez aquello se debió a que tuvo una relación "bastante horizontal" con López.

Bandos

Consultada por los "daños colaterales" que dejó el caso López, luego de que se formaran bandos de actrices a favor y en contra del director, Javiera Díaz de Valdés aseveró que no cree que haya sido así en realidad.

"Esos bandos fueron creados más bien por los medios. Las actrices en general no tienen una guerra interna", manifestó. Y, en ese sentido, recordó que "hay una historia atrás de mujeres que se conocen, que tienen historias de vida juntas, incluso infancias juntas. Que han vivido y superado temas juntas, que han compartido camarín".

"Creo que la protección tiene que ser con todas las personas que vivieron distintas realidades o verdades en este caso. Porque el protagonista de todo este asunto es Nicolás López y no las actrices", reflexionó.

Y profundizó más en el tema al sostener que "hay que ser cuidadosos con lo que rodea todo esto. Por lo menos mantener respeto, silencio o duda, siempre dudar".

Caso emblemático

Puesta a analizar todo lo ocurrido en torno al caso, la actriz de Verdades Ocultas dijo que "para mí lo fundamental de todo esto es que, más allá de las funas, las cosas pasen por un proceso formal. Que tiene que ver con la justicia y las investigaciones, más allá de las suposiciones de los medios o las redes sociales".

"Este caso es emblemático, porque la gente, espero, irá a la justicia y no tratará de hacer justicia por Instagram", graficó.

Antes de concluir la entrevista, Javiera entregó una receta que le ha resultado a ella para pasar malos momentos en el trabajo: "Soy especialmente distante con los jefes, con los directores. Siempre lo he sido. Pero hablo por mí".

"Aunque tampoco nadie me han hablado ni he visto acoso o conductas de connotación sexual hacia otras actrices, sí he visto a directores súper pesados haciendo abiertamente bullying a actrices con ninguneos, tonteos y esas cosas", dijo, justo antes de concluir que este tipo de conductas las "veía más antes, porque ahora hay más respeto. Antes había unos temas de poder muy heavies, y eso ahora las nuevas generaciones no lo permiten", cerró.