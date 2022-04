Javiera Flores se coronó como la gran ganadora de The Covers 2

Javiera Flores superó en la final a Claudio Olate y Emilia Dides. MEGA.

Por: Rodrigo León 18 de Abril 2022 · 11:22 hs

La cantante Javiera Flores se convirtió la noche de este domingo en la gran ganadora del estelar The Covers 2 de Mega.

La ex participante de Rojo llegó a esta instancia junto a Emilia Dides, Francisco Dañobeitía y Claudio Olate. Al inicio del último episodio del programa, los cuatro participantes se presentaron un remix de sus respectivos artistas.

Una vez finalizados los shows, el jurado compuesto por Beto Cuevas, Oscar Mediavilla y Javiera Contador definieron al último eliminado, previo a definir quién se llevaría el ansiado premio. De esta forma, Dañobeitía se despidió de la competencia luego de que su tributo a Ale Sergi de Miranda! no los convenciera.

De esta forma, Flores en la piel de Mon Laferte, Dides como Whitney Houston y Olate como Raphael se prepararon para la última instancia, donde sería el público el que definió al primer lugar.

“No tengo palabras”

Fue Karla Constant, animadora de The Covers 2, quien tomó la palabra una vez que los tres finalistas se presentaran por segunda vez en el escenario, esta vez para convencer a la audiencia.

Tras revisar los resultados, la comunicadora anunció que “quien se convierte en el mejor tributo a las estrellas es Javiera Flores”, artista que emocionada recibió el trofeo en sus manos. Una vez que pudo recuperar el aliento, comentó que “ser ganadora por público es una cosa que no te crees. Hay mucha gente que te ve, que gasta su plata al votar por ti y es muy bacán porque lo único que hace uno es pararse aquí y cantar”.

“De verdad que no tengo palabras. Estoy infinitamente agradecida, porque acá me trataron como a una princesa”, agregó, asegurando que “cada vez que venía aquí me sentía feliz, me sentía increíble, contenta. Muchas gracias por esto, de verdad estoy muy agradecida”.

Posteriormente, y a través de Instagram, Javiera Flores reconoció que estaba “muy agradecida por este triunfo, gracias de verdad a todxs (sic) por confiar tanto en mí”.

“No doy mas de la emoción, solo agradecida y emocionada por todo esta maravillosa experiencia”, añadió.