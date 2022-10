Jerry Lee Lewis, leyenda del rock and roll, murió a los 87 años

Jerry Lee Lewis era uno de los últimos sobrevivientes de la época dorada del rock and roll. INSTAGRAM

Por: Sebastían Dote 28 de octubre 2022

Este viernes se confirmó la muerte del pianista y cantante estadounidense Jerry Lee Lewis, quien a sus 87 años era uno de los últimos sobrevivientes de la época dorada del rock and roll, en plena década de los 50.

La noticia fue entregada a través de la cuenta oficial de Facebook del artista, en donde no se entregaron mayores antecedentes sobre la situación en la que se encontraba al momento de su deceso.

De acuerdo a las últimas imágenes publicadas en sus redes sociales, Lewis se encontraba postrado en su casa de Misisipi, al sur de Memphis (Tennessee). Desde 2019 había sufrido varios problemas de salud, tras un derrame cerebral que lo obligó a cancelar todos sus conciertos y apariciones públicas.

Hace algunos días el portal de espectáculos TMZ reportó erróneamente sobre la muerte del músico, rectificando la información a las pocas horas.

La oscura vida de Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis nació en Ferriday, Luisiana, el 29 de septiembre de 1935. Comenzó a tocar piano a los 9 años, mostrando una gran habilidad e influencia de los estilos afroamericanos que comenzaban a fusionarse con el country.

En 1956 firmó un contrato con sello Sun Records y comenzó con sus primeras grabaciones. La fama llamó a su puerta con éxitos como “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” y “Great Balls of Fire”. En aquella época grabó junto a Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash, grupo que fue denominado como el Million Dollar Quartet (El cuarteto del millón de dólares, en inglés).

Luego que el rock and roll declinara por sobre otras variantes, Lewis pasó a un segundo plano, sin dejar de ser inspiración para artistas de generaciones posteriores, especialmente por su desenfrenado estilo para tocar piano.

Uno de los episodios más oscuros de su vida ocurrió en 1958, cuando se casó con Myra Gale Brown, la hija de su primo, el bajista J.W. Brown, quien apenas tenía 13 años. El hecho causó escándalo y repudio, siendo uno de los causantes de su decadencia artística. El matrimonio duró hasta 1970 y dejó dos hijos, uno de los cuales murió cuando tenía tres años.

La mujer escribió un libro titulado como “Great Balls of Fire: The Uncensored Story of Jerry Lee Lewis”, publicado en 1982, en donde detallaba la sórdida historia de su relación con el pianista. El texto sirvió de inspiración para la película Great Balls of fire! de 1989, la que fue protagonizada por Dennis Quaid y Winona Ryder.

La adicción a las drogas y los múltiples problemas de salud también pasaron la cuenta a Jerry Lee Lewis, cuya figura permaneció en la sombra en comparación a otros de sus contemporáneos como Chuck Berry y Little Richard, quienes por décadas fueron venerados por los músicos más jóvenes.