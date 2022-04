Joche Bibbó confirmó su salida de Zona de Estrellas: "No era mi nicho"

Joche Bibbó aseguró que tiene "la mejor de las relaciones" con sus compañeros de Zona de Estrellas. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 05 de Abril 2022 · 11:57 hs

Luego de rumores y especulaciones durante el fin de semana, Joche Bibbó confirmó su salida de Zona de Estrellas y de Zona Latina, canal de cable en el que se desempeñó por más de ocho años.

Y es que en los últimos días se habló de que el cordobés habría decidido renunciar, pero Sergio Rojas aseguró que había sido desvinculado por ser la figura más débil del panel.

Ante todo esto, Bibbó decidió alzar la voz y en conversación con Publimetro aclaró las razones que tuvo para abandonar el programa de farándula.

“Les dije a los dueños del canal que no estaba conforme, porque no era lo que yo podía hacer en ese momento y, aparte, el formato del programa no era mi estilo”, confesó.

Aunque sus intenciones de irse fueron hace algunas semanas, sus jefes le pidieron que “aguantara hasta que llegara la Ceci (Gutiérrez) y el panel no quedara tan vacío”.

A eso se suma que aunque el programa iba “casi en vivo”, no le dejaba tiempo para viajar a su país, como sí ocurría cuando estaba en el espacio Comilones. Además, no se sentía preparado para hablar de otras personas.

“Al último tiempo yo tampoco lo estaba pasando bien, haciendo algo que no era mi nicho. Sin embargo le trataba de poner huevos, pero no era lo mío. Ese tipo de formato es para quienes se dedican a investigar profesionalmente la vida de las personas. No era mi nicho”, explicó.

Pese a su salida de Zona de Estrellas y Zona Latina, Joche Bibbó reconoció estar “muy agradecido con el canal” y del apoyo de sus compañeros, con quienes tiene “la mejor de las relaciones”.

Junto con eso, descartó que su salida se debiera a roces que tuvo con Raquel Argandoña o la polémica con Adriana Barrientos, quien pidió que lo sacaran de la pantalla chica.