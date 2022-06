Jordi Castell contra el PC: "Por qué seguimos dándole importancia a un partido que no existe"

Jordi Castell sostuvo que el único país en el mundo donde "funciona" el PC es en Chile. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 12 de junio 2022 · 16:11 hs

El fotógrafo Jordi Castell lanzó una dura declaración en contra del Partido Comunista (PC), llegando a cuestionarse cómo dos valiosas figuras de la política, como lo son Karol Cariola y Camila Vallejo, pueden formar parte de esta colectividad.

Las palabras del ex conductor de Primer Plano ocurrieron durante la edición de este sábado de La Divina Comida. Durante la cuarta noche, que se desarrolló en la casa de Evelyn Matthei, la alcaldesa propuso un juego donde sus invitados debían decir lo mejor y lo peor de distintos alcaldes.

Primero fue el turno de Pamela Lagos, quien eligió a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC). Dentro de lo mejor de la jefa comunal, la psicóloga recordó la frase “no soy tu hija, no soy tu mami” que le dijo hace algunos meses a José Antonio Neme en Mucho Gusto.

“Lo que implica esa frase de decir se acabó de ningunear a las mujeres. No soy tu mami, no soy tu hija, soy yo, soy igual de valiosa que tú”, señaló la integrante del programa Carmen Gloria a Tu Servicio.

En cuanto a lo peor, Lagos criticó “lo pasiva” que ha sido Hassler y “la falta de gestión”.

Fue en ese momento cuando intervino Jordi Castell. “Yo siendo pro democracia, creo que es demasiado sospechoso que un partido político que no ha tenido éxito en ninguna parte del mundo, aquí funcione”, dijo en alusión al PC, añadiendo que “siempre ha sido obsoleto”.

“No entiendo que cabras valiosas como la Karol Cariola esté en un partido que no tiene asidero valórico. La Camila Vallejo, no me cabe duda que está preparada para muchas gestiones política”, agregó.

Ante esto, Jordi Castell se preguntó: “Por qué seguimos dándole importancia a un partido que no existe", remató el fotógrafo para luego seguir con la dinámica de Matthei.