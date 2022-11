Jorge Drexler se impuso en los Grammy Latinos y Mon Laferte se quedó con las manos vacías

Jorge Drexler obtuvo tiene estatuillas en los Grammy Latinos 2022. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 18 de noviembre 2022 · 11:11 hs

La cantante chilena nacionalizada mexicana, Mon Laferte, no logró ganar el quinto Grammy Latino en su exitosa carrera, luego de que en la categoría Canción del Año se impusiera el tema Tocarte, de Jorge Drexler y C Tangana.

La artista nacida en Viña del Mar había sido nominada por su canción Algo es Mejor, el primer adelanto de su álbum 1940 Carmen.

Entre los grandes ganadores de la noche destacan Rosalía, quien con Motomami ganó el premio en la categoría de Mejor Álbum del Año.

Drexler, el gran triunfador

Por su parte, el cantautor uruguayo Jorge Drexler fue el artista que recibió más premios durante la ceremonia, sumando en total siete estatuillas.

El charrúa triunfó en las categorías Mejor Álbum de Cantautor, por Tinta y Tiempo; Mejor Canción, por Tocarte (con la que derrotó a Mon Laferte); Mejor Grabación del Año, por Tocarte; Mejor Canción Pop, por La Guerrilla de la Concordia, así como por la Mejor Canción Alternativa y Mejor Canción en Lengua Portuguesa.

Un poco más atrás se sitió el puertorriqueño Bad Bunny.

El artista urbano puertorriqueño ganó un total de cinco estatuillas, comenzando por la de Mejor Canción Urbana, por Titi me Preguntó. A ese premio se sumaron el de Mejor Canción de Rap/Hip-hop, por De Museo; Mejor Fusión/Interpretación Urbana, por Lo siento Bb :/; Mejor Interpretación Urbana, por Titi me Preguntó, y Mejor Álbum de Música Urbana, por Un Verano sin Ti.

En el mismo escalón se situó el argentino Fito Páez, quien también consiguió cinco estatuillas, venciendo, entre otras categorías, en Mejor Canción de Rock, por Lo Mejor de Nuestras Vidas; Mejor Álbum de Pop/Rock, por Los Años Salvajes, y Mejor Canción Pop/Rock, por Babel.

Un caso particular se produjo en la categoría Mejor Nueva Artista: donde Ángela Álvarez compartió el premio con Silvana Estrada. Lo especial es que Ángela Álvarez tiene 95 años de edad.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Las Vegas, con la conducción de la cantante brasileña Anitta, la mexicana Thalía, la ganadora del Grammy Laura Pausini y el puertorriqueño Luis Fonsi.

Los ganadores

Los premiados en las principales categorías fueron:

Grabación del año: Tocarte, de Jorge Drexler y C. tangana

Persona del año: Marco Antonio Solis

Mejor nueva artista: Angela Álvarez y Silvana Estrada

Mejor canción pop: Empate entre La Guerrilla de la Concordia, de Jorge Drexler, y Tacones Rojos, de Sebastián Yatra y Pablo María Rousselon.

Mejor interpretación de reggaeton: Lo siento BB, de Tainy, Julieta Venegas y Bad Bunny.

Mejor álbum de música urbana: Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny

Mejor álbum vocal pop: Dharma, de Sebastián Yatra

Mejor álbum vocal pop tradicional: Aguilera, de Christina Aguilera.

Mejor álbum de pop/rock: Los Años Salvajes, de Fito Paez.

Mejor álbum cantautor: Tinta y tiempo, de Jorge Drexler

Mejor canción alternativa: El día que estrenaste el mundo, de Jorge Drexler.

Mejor fusión o interpretación urbana: Titi me pregunto, de Bad Bunny

Mejor álbum alternativo: Motomami, de Rosalía.

Mejor álbum de rock: Unas vacaciones raras, de Él Mató a un Policía Motorizado

Mejor canción de rock: Lo Mejor de Nuestras Vidas, de Fito Paez.

Mejor canción pop/rock: Los Años Salvajes, de Carlos Vives y Fito Paez.

Mejor álbum de jazz latino: Mirror Mirror, de Eliane Elias, Chick Corea y Chucho Valdés.

Mejor canción urbana: Titi me pregunto, de Bad Bunny

Mejor álbum de salsa: Pa’allá voy, de Marc Anthony.

Mejor álbum tropical contemporáneo: Cumbiana II, de Carlos Vives.

Mejor canción de rap/hip hop: De museo, Bad Bunny

Mejor canción tropical: Mala, de Marc Anthony y Álvaro Lenier Mesa

Mejor diseño de empaque: Motomami, de Rosalía

Mejor mezcla: El plan maestro, de Jorge Drexler y Fernando Velázquez

Productor del año: Julio Reyes Copello.

Mejor vídeo musical de versión corta: This is not America, de Residente y Lisa-Kaindé Diaz.

Mejor vídeo musical de formato largo: Hasta la raíz: el documental, de Natalia Lafourcade, Bruno Bancalari y Juan Pablo López-Fonseca.

Mejor arreglo: El Plan Maestro, de Fernando Velázquez y Jorge Drexler.