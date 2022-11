Jorge Hevia recordó la delicada enfermedad que sufrió su hijo: "No hay nada peor"

Tiempo atrás, el propio Coke Hevia hizo también alusión a su situación, indicando a LUN que fue Sofía Medina, su flamante esposa, quien le salvó la vida. AGENCIA UNO/ARCHIVO

17 de noviembre 2022

Jorge Hevia, reconocido animador de TV, protagonizó un emotivo momento en TVN tras recordar el complejo momento de salud que sufrió su hijo, Coke Hevia, en 2019, y que lo tuvo al borde la muerte.

Hevia estuvo invitado a Buenas Noches a Todos, conducido por Eduardo Fuentes, donde hizo alusión a la disección aleatoria que afectó a su retoño.

“Lo que le pasó al Coke fue una mala pasada”, indicó el otrora conductor de Buenos Días a Todos, quien agregó que “afortunadamente salió, pero fue muy duro”.

Jorge Hevia apuntó que esta dolencia se hizo patente cuando Coke se encontraba en su departamento junto con su pareja, ahora esposa, quien reaccionó de manera rápida y lo llevó a un centro asistencial.

“Le salvó la vida. No hay nada peor que sentir que un hijo puede llegar a tener problemas”, expresó Hevia, visiblemente emocionado.

Tiempo atrás, el propio Coke Hevia hizo también alusión a su situación, indicando a LUN que fue Sofía Medina, su flamante esposa, quien le salvó la vida.

“Si no es por ella, quizá no estaría contando lo feliz que estoy (…) Estábamos juntos en el departamento cuando me vino esto. Recuerdo que me mareé y sentí el cuerpo rígido. Ella se manejó súper bien y me llevaron a la clínica. Estuve en la UCI”, detalló el ahora periodista deportivo.

El profesional se valió de las redes sociales para confirmar su compromiso con Medina.

“Juntitos para siempre mi Sofía Medina. Se demoró como 45 minutos en decir que sí”, escribió en Instagram, junto con imágenes de sus manos entrelazadas y ella luciendo el anillo.