Jorge Valdivia le pidió perdón a Daniela Aránguiz tras la separación: "Siempre te voy a amar"

Jorge Valdivia sorprendió a Daniela Aránguiz pidiéndole disculpas públicas tras la ruptura.

Por: Esteban López Á 12 de noviembre 2022 · 08:15 hs

La separación de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz se ha convertido en una de los temas más comentados en la farándula nacional. Tras estar más de 10 años juntos, la pareja decidió poner término a la relación. Sin embargo, la situación no ha estado exenta de polémicas.

En la noche de este viernes, durante el programa de Chilevisión, Podemos Hablar, Jorge Valdivia sorprendió a todos con un especial video a Daniela Aránguiz, quien se encontraba dentro de los invitados al espacio de conversación.

Fue el conductor del programa, Jean Philippe Cretton, quien le señaló a la ex chica Mekano que tenían una sorpresa para ella. "Tenemos un video que llegó precisamente para nosotros, para ti", le dijo el animador a Daniela Aránguiz.

“Hola Dany, ¿cómo estás? Ojalá no te enojes por el video”, comenzó a decir el ex futbolista provocando el impacto de ella. Posteriormente, enfatizó y pidió perdón. “Te pido perdón por mis errores, por exponerte de una manera negativa y además que, no te lo merecías”.

Después, el “Mago” fue claro en expresar sus sentimientos y reveló lo que aún siente por ella. "Te amo, siempre te voy a amar, aunque no caminemos juntos hoy en día, te voy a amar siempre, toda mi vida. Eres el amor de mi vida, la mujer más importante", afirmó el ex volante creativo de Colo Colo.

"Ojalá algún día me puedas escuchar"

Continuando con sus palabras en un video que mantenía en total sorpresa a Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia se sinceró y le señaló que "ojalá algún día me puedas escuchar y escuchar mi corazón cuando te dice que te ama de verdad. Perdón, te amo, eso, que te vaya bien".

Pero al parecer, él aún tiene esperanzas de poder reconciliarse junto a la madre de sus hijos. “Si la vida, el amor nos vuelve a juntar, alguna vez, voy a ser o me vas a ser el hombre más feliz”, cerró el ahora comentarista deportivo.

“Muchas veces perdoné muchas cosas"

Tras el video enviado por su ex marido, Jean Philippe le consultó a Aránguiz qué sentía por el video de "Qué difícil. Jorge fue mi primer amor, me casé muy enamorada de él, muy chica. Yo me quería morir al lado de Jorge y él lo sabe… Lo que más me dolió de esta ruptura fue el plan familiar, el sueño de poder cuidar a nuestros nietos juntos, el proyecto de familia".

A continuación reveló que "yo muchas veces perdoné muchas cosas de Jorge para que mis hijos crecieran con su papá, porque para mí era muy importante, porque yo no crecí con mi papá y no me arrepiento y quien sabe… Yo lo amo, yo no puedo dejar de amar a una persona de la noche a la mañana y él es el amor de mi vida".

Finalmente, enfatizó que “uno ama tanto que se olvida de amarse una misma y yo creo que necesito amarme, conocerme bien yo, valorarme y que me valoren como mujer… Si yo perdonara a Jorge, sería la última vez".