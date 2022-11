Jorge Valdivia sorprenderá a Daniela Aránguiz en nuevo capítulo de Podemos Hablar

Daniela Aránguiz estuvieron casados desde 2004. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 10 de noviembre 2022 · 09:14 hs

Daniela Aránguiz, influencer y actual panelista de Zona de Estrellas, será la gran protagonista del episodio de este viernes de Podemos Hablar.

En el programa de Chilevisión, conducido por Jean Philippe Cretton, la ex Mekano hablará en extenso de su más reciente separación de Jorge Valdivia, con quien se casó en 2004.

En un adelanto publicado por el canal perteneciente a Paramount, Aránguiz reconocerá públicamente que “yo estoy soltera”.

Además, entregará una reflexión sobre la situación que vive actualmente tras su separación del ex futbolista. “Uno ama tanto que se olvida amarse a uno mismo”, indicó.

“Jorge ha sido mis mejores alegrías pero mis más tristes lágrimas”, reconoció Daniela Aránguiz en el bar de Podemos Hablar.

En el mismo programa, la comunicadora será sorprendida con un video de Jorge Valdivia, donde públicamente le pedirá perdón por el conflicto que gatilló el nuevo quiebre.

“Te pido perdón por mis errores, por exponerte de una manera negativa y que además no te lo merecías. Quiero volver a decirte que te amo mucho”, señaló en el registro ante la atenta mirada de Daniela Aránguiz.

El quiebre de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz

Durante varias semanas se especuló que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia estaban separados, hasta que en octubre fue ella quien confirmó la noticia.

“Estoy bien, estoy conmigo misma, no estoy con nadie más. Una mujer no necesita estar con un hombre para estar bien y tranquila, eso me costó muchos años entenderlo. No estoy con nadie, estoy conmigo misma y estoy muy bien”, dijo en ese entonces.

En el programa Qué Se Comenta, conducido por Jon Reyes y Andrés Caniulef, aseguraron que Valdivia había dejado la casa que compartían hace un mes y medio.

En 2020, Daniela Aránguiz ya había dado cuenta de la compleja relación que arrastraba con el futbolista.

“Me he puesto a pensar que he estado sola todo mi matrimonio, muy sola”, dijo en esa oportunidad.