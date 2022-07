José Antonio Neme bromeó en pleno Mucho Gusto con un supuesto interés de Canal 13

""No, no era un pez gordo de Canal 13", respondió Neme cuando Karla Constant le preguntó quién lo había llamado. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 12 de julio 2022 · 13:51 hs

Aunque lanzó el dato como una broma en medio del programa, la verdad es que la oferta que dijo haber recibido por parte de Canal 13 el conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme, pudo haber inquietado por breves instantes a algún alto ejecutivos de Mega.

Y es que no tiene nada de raro que a los rostros de televisión les lleguen ofertas para cambiar de estación, por lo que el hecho de mencionarlo tiene una doble lectura. Por una parte, una mera broma y nada más. Pero, por otra, dar la señal de que hay otros interesados y que es mejor que haya una buena oferta a la hora de renovar el contrato.

Por ahora todo hace pensar que, en el caso de lo ocurrido esta mañana en el matinal del canal ubicado en Vicuña Mackenna, se trata sólo de una broma del conductor del matinal.

Lo que dijo Neme

Todo ocurrió durante el informe meteorológico que entregaba Jaime Leyton en el Mucho Gusto. El profesional se refería a los pronósticos para lo que resta de la semana, así como de la posibilidad de que caiga nieve en la ciudad de Santiago y otros lugares de la zona central.

Fue entonces cuando Neme sacó a relucir el supuesto interés del canal de Andrónico Luksic por contar con sus servicios.

"Ahí tengo otra frase. Ahí tienes un pez gordo. Yo cuando hablo en este canal de mis 14 años de contrato, porque yo le digo a la televisión chilena y a la gente de Canal 13 que me ha llamado por teléfono: yo tengo 14 años de contrato en este canal con dos años remunerado y 10 años ad honorem", dijo el periodista, aunque claramente los números no cuadraban.

"Yo cuando hablo de mi contrato, hablo con los peces gordos", recalcó Neme, justo antes de que su compañera en la conducción, Karla Constant, le preguntara: "¿Quién te llamó?".

La respuesta no se hizo esperar: "No, no era un pez gordo de Canal 13. Fue gordo, pero hoy en la televisión chilena estamos tan escuálidos, que fue gordo, pero ya no lo es", lanzó la broma.

Pero no había terminado con el tema y les mandó un recado a los posibles interesados por contar con sus servicios profesionales: "Yo no puedo (dejar Mega). Tengo un contrato con este canal que está lleno de candados", cerró el tema.