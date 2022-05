José Antonio Neme encabezó operativo para encontrar a perrita que se perdió tras accidente

José Antonio Neme se trasladó en un auto policial con Popy para reencontrarse con sus dueños. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 13 de mayo 2022 · 11:41 hs

La edición de este viernes de Mucho Gusto comenzó abordando el grave accidente ocurrido en la intersección de Vicuña Mackenna con Santa Isabel, luego de que un furgón impactara a un vehículo que estaba detenido cambiando una rueda.

El programa se comunicó con Christopher, conductor afectado por lo ocurrido, quien además de entregar detalles del hecho, también expresó su preocupación por la pérdida de su perrita Popy, quien iba con él en el auto, pero al momento de la colisión, escapó.

Esta situación conmovió a José Antonio Neme, quien se ha declarado un ferviente amante de los animales, especialmente de los perros. De hecho, en su departamento, convive con cinco. “Perder un perro es lo peor que se puede vivir. Ese dolor sustituye lo pasado en el accidente, de todas maneras”, dijo el periodista.

De hecho, ante la preocupación que le generó la situación, en varias oportunidades el animador de Mucho Gusto manifestó sus intenciones de salir del estudio para ir a apoyar el operativo de búsqueda de la mascota del entrevistado. Eso, hasta que le dieron el pase para ir en ayuda de Christopher.

Intensa búsqueda

Durante varios minutos, José Antonio Neme se paseó por distintos sectores aledaños al accidente ocurrido justo en el límite de las comunas Santiago Centro y Providencia.

“Me siento frustrado. Una perrita o cualquier animal que ha sufrido alguna desorientación, y más encima está con hambre, es doblemente complicado. Sigo preguntando”, declaraba frente a las cámaras, sin perder la esperanza de encontrar a Popy.

Incluso, el periodista aseguró que “probablemente mucha gente en la casa está diciendo, oye cómo están buscando a la perrita, si hay cosas más importantes. Conozco cómo funciona el asunto”, afirmó, destacando el dolor que significa perder a una mascota.

“Hay gente que no lo entiende, no lograr hacer sinapsis. Por lo mismo, me da lo mismo salir del estudio. Me pongo en el lugar de Christopher, y si me hubiera pasado a mí, también hubiese salido del canal”, manfiestó.

Final feliz

No solo José Antonio Neme estaba en plena búsqueda de la perra Popy, sino que varios vecinos del sector e incluso Carabineros se sumaron al operativo.

A eso de las 10:15 horas, el animador recibió un llamado que daba cuenta de que la mascota había aparecido en buenas condiciones y se encontraba escondida debajo de una camioneta frente a un strip center. Eso, ante la atenta mirada de Christopher, quien realizó un contacto remoto desde la comisaría, donde seguía cada paso que daban en búsqueda de su perrita.

Luego de poder tomarla y revisar si se encontraba en buenas condiciones, Neme se dirigió en el auto de Carabineros hasta la comisaría para vivir el esperado reencuentro entre Popy y sus dueños, quienes no ocultaron su emoción al ver nuevamente, después de varias horas, al can.

"Qué alegría, este país no están tan perdido. En medio de tanta delincuencia, balacera, que se haya generado esta búsqueda ciudadana, nos demuestra que este país no está perdido", cerró José Antonio Neme.