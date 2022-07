José Antonio Neme filtró que cuando Raquel Argandoña lo invitó a su departamento sirvió “puras empanadas fritas”

Neme se defendió diciendo que es muy cuidadoso con su dinero.ARCHIVO/AGENCIAUNO

Por: Gaspar Marull 30 de julio 2022 · 14:33 hs

El periodista José Antonio Neme reconoció que es tacaño. Esa declaración la realizó en respuesta a un comentario realizado hace algunos meses por Raquel Argandoña, quien dijo que él era muy apretado. “Nunca nos invitó ni siquiera a tomar un vaso de agua a su casa. No invita a ninguna parte. Todo lo contrario…no paga nada”.

El periodista señaló durante su participación en el programa Podemos Hablar, que eso era verdad, que es muy cuidadoso con su dinero. “No ando mal gastando mi plata”, dijo y a la vez contó que en una ocasión Raquel Argandoña invitó a su departamento y sirvió “puras empanadas fritas”.

Recordó que “yo pensé que con lo que ganaba en ese momento en Televisión Nacional, iba a tener una mesa llena de mariscos, que iba a tener centolla. Estábamos en la época del Festival de Viña del Mar…y pura empanada frita”, recordó.

También señaló que como las empanadas estaban justas se comió solo una y no pudo llevarse otra para el hotel. “Así que ella tiene la razón. Yo cuando salgo, aprovecho la salida, pero con ella no me resultó”, bromeó el periodista, que reconoció que las empanadas estaban muy ricas, eran grandes y tenían harto queso.

Para asegurar que Neme es tacaño Raquel Argandoña contó que en Viña del Mar “fuimos a ese restaurante que queda frente al Hotel San Martín. Éramos tres y decía, ‘vamos a comer’ y cuando llegó la cuenta dijo ‘cada uno paga lo suyo’. Manu González también reconoció que su colega es apretado y que una vez que fue al banco a cobrar un cheque “pidió hasta los céntimos, hasta el último”. Hugo Valencia agregó que es conocida la tacañería de Neme. “En el matinal, lo molestan diciendo que no paga el piso, que no se raja nunca”, señaló.