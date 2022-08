José Antonio Neme profundizó sus críticas a Ale Valle tras polémico acto en Valparaíso: "Es una mentirosa"

"Lo que se ve en pantalla, no es lo que ella dice que pasó", afirmó Neme al cuestionar los dichos de Alejandra Valle tras la performance. Archivo.

El periodista José Antonio Neme consideró "una cobardía" que solo se apunte a 'Las Indectables' por el cuestionado acto realizado en Valparaíso, y criticó duramente al organizador artístico del evento, así como a la presentadora, la periodista Alejandra Valle, a quien repasó y tildó de "mentirosa".

El conductor del Mucho Gusto no quiso dejar pasar la oportunidad este lunes para referirse a lo acontecido en la capital de la Región de Valparaíso, por lo que se tomó algunos minutos del matinal para entregar sus opiniones.

"El efecto político no es tema mío, sobre si tendrá incidencia o no este domingo, no me referiré al tema", comenzó su reflexión José Antonio Neme.

Y luego apuntó que "hay una arista ética, estética. Creo que nadie supo quiénes eran estas personas, por este acto, visiblemente burdo en un evento familiar", planteó.

"Me pareció cobarde, poco creíble, y por qué no decir, mentiroso, que ayer (domingo) el organizador artístico haya dicho que no sabía quiénes eran estas señoritas o artistas. Ni los grupos de minorías sexuales les prestaron la más mínima ropa", indicó a continuación.

El conductor del Mucho Gusto cuestionó también que, una vez iniciado el acto de 'Las Indetectables', nadie procediera a interrumpirlo.

Alejandra Valle

En ese sentido, José Antonio Neme apuntó directamente a la conductora del evento, la periodista Alejandra Valle.

"Tanto así, que la presentadora, que no sabe o que no vio, lo cual es mentira, porque es una mentirosa, discúlpenme, aunque se enoje. Porque lo que se ve en pantalla, no es lo que ella dice que pasó", lanzó la crítica a su colega.

Pero lejos de cerrar sus cuestionamientos hacia Alejandra Valle, el conductor del matinal de Mega la emplazó por lo ocurrido: ""Que es tan amiga de las disidencias sexuales, me parece que no tenía idea", sostuvo.

"'Indetectable' es una condición clínica, señorita Valle, me imagino que usted lo sabe. Y me va a contestar en su programa de YouTube y me importa un bledo, se lo digo con el mayor respeto posible", aseveró Neme.

Por último, el periodista reiteró que desde su perspectiva el escándalo ocurrido por la performance de 'Los Indetectables' no fue solamente culpa de quienes realizaron el show y consideró "una cobardía" que solo ellas paguen por lo ocurrido en Valparaíso.