José Antonio Neme recordó sus inicios en TVN: "Había cuestionamientos por mi homosexualidad"

Por: Equipo El Dinamo 17 de Abril 2022 · 14:18 hs

El periodista José Antonio Neme recordó su paso por TVN, señal en donde trabajó durante casi 20 años, revelando algunos comentos complejos que vivió especialmente durante su etapa inicial en el departamento de prensa.

En una entrevista a Tiempo X, el actual integrante del matinal Mucho Gusto de Mega relató el panorama que vivió a inicios de la década del 2000, señalando que a pesar de todo aún guarda buenos recuerdos.

“Incluso, en los momentos más difíciles, en la primera etapa de mi carrera, cuando sé que había cuestionamientos hacia mí por mi homosexualidad, mi forma de hablar, mis expresiones amaneradas, aun así, recuerdo esos momentos como buenos”, señaló.

Neme enfatizó que “estamos hablando del año 2000, hace 22 años atrás, no es lo mismo que la revisión actual, no se justifica para nada, pero nos tocó vivir esa etapa”.

“Así y todo, con ese componente difícil, yo puedo hablar desde un lugar muy luminoso”, manifestó.

Por su trayectoria laboral, el profesional comentó que “no he tenido afortunadamente un capítulo negro que yo diga ‘a este lugar no me gustaba llegar, me peleé con el productor, me peleé con el director, tenía una tensión con mi compañera o con mi compañero’, nunca he tenido esta experiencia, hasta ahora (toca madera), a pesar de todo lo que dicen de mí”.

El comunicador añadió que “nunca he tenido una mala experiencia con ningún equipo... a lo mejor no soy amigo de todo el mundo, pero nunca he estado en posición de combate”.

“No hay ninguna experiencia televisiva, de todos los años que llevo, que llevo 20 años, en algún equipo que yo te diga, ‘sabes qué, tengo recuerdos oscuros, angustiantes o tristes. He sido muy afortunado, siempre lo he pasado bien, mi experiencia siempre ha sido buena en la tele, sé que no es la misma experiencia de los demás, no puedo hablar por los demás”, complementó.