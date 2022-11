José Miguel Viñuela aseguró que fue víctima de magia negra: "Estaba cargado"

Raquel le dejó en claro a José Miguel que no cree en la magia negra. INSTAGRAM.

El conductor de Tal Cual, José Miguel Viñuela, aseguró que en un momento de su vida fue víctima de magia negra, según le aseguró "una persona que canaliza energía".

El ex animador del programa Mekano abordó el tema con su compañera en la conducción del estelar de TV+, Raquel Argandoña.

Ambos rostros del canal conversaban precisamente sobre la magia negra, cuando Raquel entregó su opinión al respecto.

En todo caso, de una la mamá de Kel Calderón apuntó que en la actualidad no cree en la magia negra. No se refirió a lo opinaba con anterioridad, pero sí dejó en claro que "después de haber hecho La Quintrala, no creo en esas cosas".

"Estoy protegida después de haber hecho La Quintrala", reiteró convencida la ex panelista de Zona de Estrellas.

Sin embargo, José Miguel Viñuela tenía una opinión radicalmente distinta, pues quedó más que claro que él sí cree en la magia negra, según lo que relató a continuación.

De acuerdo a lo que le contó el animador a su compañera de labores, todo se produjo cuando él estaba pasando por un período muy complicado.

Limpieza

"Hablé con una persona que canaliza energía y me dijo: 'Estás cargado'", le contó Viñuela a Raque Argandoña.

Reveló que aquello le sucedió "en un minuto que estaba viviendo un momento muy difícil".

"Y me dijo: 'A ti te hicieron magia'", recordó el conductor de Tal Cual.

Aunque Raquel Argandoña ya había recalcado que "no creo en esas cosas después de haber hecho La Quintrala", de todas maneras José Miguel continuó con su relato.

Fue entonces que, de acuerdo a las descripciones que le entregó la persona que canaliza las energías, Viñuela concluyó que quien pudo hacerle el "trabajo" de magia negra había sido una ex pareja con la que no terminó en buena.

"De ahí adelante, no sé si será coincidencia o no, pero me cambió la energía”, contó Viñuela, quien terminó con el tema tras asegurar que en aquella ocasión se hizo "una limpieza".