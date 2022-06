José Miguel Viñuela contó cómo bajó 10 kilos durante la pandemia: "Estaba hecho un chancho"

"Fui el único imbécil que se le ocurrió bajar de peso en la pandemia", dijo Viñuela sobre si proceso, INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 14 de junio 2022 · 11:49 hs

El periodista Giancarlo Petaccia resultó fundamental para que el ex conductor del Mucho Gusto, José Miguel Viñuela, lograra dejar atrás el sobrepeso que evidenciaba en los primeros tiempos de la pandemia.

Así lo contó el exanimador de Mekano durante su programa por Instagram "Desde mi cocina con la Nené", donde reveló cómo lo hizo para bajar, hasta el momento, 10 kilos en plena emergencia sanitaria.

De acuerdo a su relato, para conseguir reducir su "grasa abdominal", José Miguel Viñuela recurrió al que él denominó como el "Código Petaccia".

Según le contó a Nené, antes de adoptar el sistema de su amigo, sentía que era muy difícil eliminar el sobrepeso. Pero todo cambió cuando incorporó el mencionado código en su rutina.

Código Petaccia

"Te voy a decir algo. Yo con (Giancarlo) Petaccia bajé 10 kilos, a punta de ayuno y todo el tema", le comenzó a contar el animador a su coprotagonista en el programa.

"En su minuto, cuando decidí bajar de peso para la pandemia... más encima (fui) único imbécil que se le ocurrió bajar de peso en la pandemia, porque lo único que ha hecho la gente es comer", relató para explicar el contexto.

"El tema es que yo tenía que bajar 14 kilos. Llegué a pesar 95 y estaba hecho un chancho", recordó sobre el inicio de su adopción del "Código Petaccia".

También reflexionó que para él el tema era "heavy" y que en ese tiempo en realidad "me sentía mal".

"Ahora voy en 86 y he bajado 10 kilos. Me faltan 5 todavía", le confirmó a Nené, que no perdió detalle de la historia relatada por José Miguel Viñuela.

De hecho, ella le dejó en claro que "te falta hacer más ejercicio a tí, Jose".

"Sí, también", asumió Viñuela.

Además, durante el programa, el exrostro de Mega y su amiga Nené conversaron de diversos temas, entre ellos, la recreación del beso entre Madonna y Britney Spears, tras comentar el matrimonio de la Princesa del Pop.

