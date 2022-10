José Miguel Viñuela contó la verdad de cuándo empezó a negociar su llegada a TV+

Viñuela y Raquel Argandoña conducirán Tal Cual, programa que reemplaza a Me Late. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 29 de octubre 2022 · 16:38 hs

El ex animador de Mekano y Mucho Gusto, José Miguel Viñuela, aseguró que solamente después de que Daniel Fuenzalida anunciara por su Instagram el fin de Me Late, fue contactado por ejecutivos de TV+ para incorporarse a la nueva oferta del canal.

De esta forma, el comunicador confirmó lo adelantado el lunes de la semana pasada por EL DÍNAMO, en cuanto a su llegada a la estación televisiva junto a Raquel Argandoña para el programa Tal Cual.

"Todo este tiempo que llevo fuera de la televisión, después de haberme ido de Mega, ha sido también un año y medio muy importante de reflexión, en el cual pude generar mis charlas de resiliencia", manifestó el animador, al manifestar que su regreso a la pantalla chica se enmarcó en unos acuerdos que le permitan mantener su estilo de vida.

"Ha sido un año de mucha introspección, de seguir aprendiendo de las cosas que me han pasado, para tratar de construir una mejor persona y un mejor profesional", le contó a Página 7.

El ex Mucho Gusto dijo que confía en que "esta nueva etapa televisiva me permita mostrar ese mejor profesional que creo que soy hoy día, después de todo lo que me ha pasado".

Su arribo a TV+

En la conversación con el medio, Viñuela se refirió también al desaparecido programa Me Late.

"Es difícil referirse a lo que pasa con Me Late. Es un espacio que yo encuentro que era súper válido. Llevaba 8 años y estaba consolidado, pero siento que no me compete opinar de una situación que ocurrió en el canal cuando yo no tengo nada que ver, ni estaba ahí", manifestó sobre el programa que conducía Daniel Fuenzalida.

"No sé cómo se desarrollaron bien los acontecimientos", enfatizó.

Respecto de cuándo inició sus negociaciones con el canal, el ex Mekano afirmó que "recibí un llamado después de que el programa se acabó y que Daniel anunció por Instagram que lo habían sacado del aire".

"A mí me llamaron después para plantearme la situación y saber qué me interesaba hacer", dijo sobre el comienzo del diálogo con ejecutivos del canal. "Hasta que finalmente se pudieron dar todas las condiciones, más allá del tema económico”, precisó.