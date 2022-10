José Miguel Viñuela reconoce oferta de TV+: aceptaría bajo "ciertas condiciones"

José Miguel Viñuela no quiere hacer Me Late y tampoco ocupar su horario. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 27 de octubre 2022 · 10:11 hs

José Miguel Viñuela Infante, animador de televisión, confirmó que recibió una propuesta de TV+ para sumarse al nuevo programa que preparan tras el fin de Me Late.

Sus palabras vienen a pocas semanas de que su nombre sonara con fuerza para este proyecto, en el que también está contemplada Raquel Argandoña.

De hecho, en su espacio Desde Mi Cocina con la Nené declaró hace unos días que “yo he dicho muchas veces que efectivamente no tengo ningún problema en volver a televisión, pero con ciertas condiciones”.

“¿Cuáles son esas condiciones? Volver a hacer entretención, un programa donde yo me sienta cómodo, de concurso”, agregó.

En esta oportunidad, José Miguel Viñuela volvió a referirse a su posible llegada a TV+, insistiendo en su postura al portal Infama. “Como lo dije en el mismo programa mío, siempre he dicho que tengo una propuesta”, indicó, remarcando que aceptaría bajo “ciertas condiciones”.

Una de ellas, continuó, es que sea precisamente “no hacer Me Late, ni nada que tenga que ver con Me Late ni en el horario de la tarde”.

“Si hay otros horarios disponibles y sea algo que tenga que ver con lo que yo sé hacer, encantado. Pero eso todavía no ha llegado”, agregó José Miguel Viñuela.

Nuevo programa de TV+

El nuevo programa que prepara TV+ tras el fin de Me Late es un hecho y según el portal La Hora, ya tendría conductor: Francisco Halzinki.

El periodista estaría acompañado de un panel que integran, precisamente, José Miguel Viñuela junto a Raquel Argandoña.

A ellos se suman nombres como Andrés Baile, Nataly Chilet y Titi García-Huidobro, marcando el regreso de estas tres figuras a la televisión.

De momento, se desconocen mayores detalles del espacio y el horario en el que iría, y si efectivamente irá en el bloque hasta hace unas semanas ocupaba Me Late.