José Miguel Viñuela recordó cuando Luis Jara lo ayudó a llegar al Mucho Gusto

Por: Juan Pablo Ernst 10 de agosto 2022 · 17:58 hs

El apoyo de Luis Jara resultó esencial para que el animador José Miguel Viñuela llegara por segunda vez a la conducción del Mucho Gusto, allá por 2017.

Así lo reconoció el exanimador de Mekano, durante un contacto en vivo que mantuvo hoy con el cantante chileno radicado en Miami.

Este miércoles, José Miguel Viñuela y su "socia" en el streaming Desde mi Cocina con la Nené, conversaban de diversos tópicos con los seguidores. E incluso los hijos del duelo de casa se hicieron presentes.

Fue en ese momento cuando Luis Jara se unió a la transmisión en vivo, mientras viajaba a bordo de un vehículo.

Sin embargo, el intérprete de Mañana no viajaba por una carretera de Miami, sino por la muy chilena Ruta 5 Norte, con destino a La Serena.

Claro, porque según le contó a Viñuela, el cantante llegó hoy a nuestro país y viajó para presentarse mañana con su show en la ciudad nortina.

Entre broma y broma de los amigos, surgió un tema que no muchos conocen del regreso de José Miguel Viñuela a la animación del matinal de Mega.

En una primera pasada, el animador estuvo en Mucho Gusto entre 2005 y 2012, y su retorno a la conducción del espacio se produjo entre 2017 y 2021.

Y fue justamente en esta etapa que lo hecho por Luis Jara resultó vital para que José Miguel volviera al matinal, según reconoció él, mismo.

Eligió a José Miguel Viñuela

"A Lucho Jara se salen dos pólipos en la garganta y tiene que salirse del programa y operarse. Yo, en ese minuto, había sido llamado para trabajar en Radio Candela, no tenía nada que ver. Bueno, yo había ganado 'Vértigo', estaba volviendo a las pistas", contó Viñuela.

Luego aseguró que "yo no volví a reemplazar a Lucho Jara porque el canal lo haya decidido así. Yo volví porque el productor ejecutivo del programa le presentó una terna de animadores. ¿Y qué hace uno ahí?, ¿qué hace el hue.. que no quiere sentirse amenazado? Elige al que le haga menos sombra. Pero no, Lucho llegó y me eligió a mí y dijo 'que lo haga Viñuela, lo va a hacer la ra..'", contó José Miguel.

"Siempre te voy a agradecer esa hu..., hue... Siempre", le aseguró a su amigo.