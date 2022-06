José Miguel Viñuela sin filtro contra los matinales: "¿No hay nada bueno para mostrar?"

"¿Cómo va a ser que todo el día muestren balazos, asesinatos, delincuencia?", se preguntó el conductor. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 15 de junio 2022 · 10:30 hs

Una severa crítica a los contenidos que presentan actualmente los matinales chilenos a sus televidentes, realizó José Miguel Viñuela desde su programa online Desde Mi Cocina con la Nené.

No es primera vez que el exrostro de Mega, aborda los contenidos que emiten los programas AM de las diversas estaciones televisivas chilena, pero este martes decidió profundizar más en su visión del tema.

Todo partió cuando comenzó a leer algunos de los comentarios que les hicieron llegar a través de las redes sociales, y agarró ánimo con aquel que aseguró que hoy dan "pura basura en los matinales".

Por eso, tras leer el mensaje, José Miguel comenzó su reflexión: "Perdonen que diga esto, pero me amargué en la mañana. Me amargué".

Y ahí relató que estaba viendo la televisión cuando "empezaron a hablar de una banda de narcotraficantes que había llegado al norte. Y que ya había 100 narcos en Chile. Mostraron grabaciones de los narcos, baleos de los narcos...", siguió contando.

¿Nada bueno?

"¿Todo es malo en la sociedad? ¿No hay nada bueno para mostrar?", se preguntó el exconductor del Mucho Gusto, programa que justo emitió esa mañana un reportaje sobre una banda de narcotraficantes, conocida como Tren de Aragua, y que tiene más de un centenar de integrantes.

Pero no Viñuela no se quedó en eso y sostuvo que se debería cambiar el foco de los matinales del país. "Quiero creer que hay cosas buenas todavía. Entonces muéstrenlo. ¿Cómo va a ser que todos los días muestren balazos, droga, narcotráfico, que la banda de no sé qué…?", planteo.

Y cuando su amiga Nené le dijo que efectivamente "hay cosas buenas" para mostrar, el animador no se aguantó y replicó: "¡Muéstrenlas, po'! ¿Cómo va a ser que todo el día muestren balazos, asesinatos, delincuencia?".

"Podrían llevarnos a nosotros a cocinar a un matinal, porque yo sé lo que es bueno", cerró el tema con tono de broma Nené.