José Soza destrozó las actuales teleseries chilenas: "Los guiones son muy malos"

"Falta un objetivo que considere al televidente", manifestó José Soza. Wikipedia.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 16 de agosto 2022 · 18:16 hs

Un descarnado análisis de las teleseries nacionales que se han emitido en los últimos años realizó el destacado actor José Soza, ocasión en la que apuntó que en la actualidad las producciones buscan entretener de cualquier manera.

Fue durante su asistencia al lanzamiento de la obra Hamlet Sonoro que José Sosa entregó su visión muy crítica sobre la realidad de las producciones dramáticas de los últimos años en Chile.

Gracias a su vasta experiencia merced a la participación en icónicas teleseries como El circo de las Montini, Romané y Pampa Ilusión, entre otras, el también director de teatro realizó una crítica sin piedad a las recientes teleseries.

"En realidad, no veo tanta televisión, de vez en cuando paso por aquí y por allá", comenzó acotando el laureado actor, cuya última incursión en la pantalla chica fue en Canal 13 en 2019, con Amor a la Catalán.

Y de inmediato José Soza argumentó que en la actualidad "las producciones no tienen exteriores, lo hacen muy mal. Los guiones son muy malos", enfatizó este último punto.

Desprecio al público

El doble ganador de los Premios Altazor al mejor actor de televisión recalcó que, desde su perspectiva, a diferencia de lo que ocurría años atrás, en la actualidad "no hay proyectos importantes".

"Nosotros estudiábamos mucho, trabajábamos, mirábamos e íbamos a los lugares", habló sobre la preparación que tenían antes este tipo de producciones.

"Falta un objetivo que considere al televidente", manifestó, y explicó que no se debe pensar que la audiencia "no va a entender las teleseries".

Según planteó José Soza, en la actualidad "se trata con desprecio al público y a nuestros congéneres. Las producciones van a una sola cosa, que es entretener de una mala forma", aseguró.

Puesto en la alternativa de que le ofrecieran un papel en alguna teleserie futura, el José Soza aseguró que "pensaría el proyecto, porque, así como así, no hay un interés".

Dijo que no aceptaría "si los personajes no son interesantes o no tienen una finalidad en mostrar un grupo de personas, trabajadores o situaciones relevantes. Aunque de repente puede salir algo interesante, dejo abierta esa posibilidad", dijo, sin cerrar del todo la puerta.