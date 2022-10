Juan Cristóbal Meza niega acusaciones de Nicole Block: "Jamás he abusado"

Juan Cristóbal Meza utilizó su cuenta de Instagram para responder a Nicole Block. INSTAGRAM.

Juan Cristóbal Meza Guzmán, compositor chileno, se refirió por primera vez a las acusaciones de maltrato y violencia psicológica que difundió la actriz Nicole Block.

A través de Instagram hace un par de días, la ex pareja del hijo de Delfina Guzmán entregó detalles de los hechos que vivió, junto a un registro que data de octubre de 2019.

“Los golpes: patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara, no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy… Gorda es lo más suave que me dijiste hace dos días”, relató.

Tras viralizarse su relato, Juan Cristóbal Meza utilizó su cuenta de Instagram para defenderse y asegurar que nunca abusó de Nicole Block.

“Debido a las graves acusaciones de las que he sido, objeto debo aclarar: jamás he abusado ni psicológicamente ni físicamente de una mujer”, señaló en la publicación.

Además, el compositor indicó que “no estoy en condiciones morales, éticas, incluso emocionales para explicar la conducta de Nicole. Eso tendrán que hacerlo los mismos que la utilizan para vender sus titulares y su prensa basura”, consignó BioBioChile.

La reflexión de Juan Cristóbal Meza

Además de esta declaración, durante este miércoles Juan Cristóbal Meza compartió una reflexión sobre la mentira, luego de que Nicole Block publicara su testimonio.

“Lo relevante en la mentira no es nunca la intencionalidad del que miente”, señala en un principio la declaración del filósofo francés Jacques Derrida que publicó Meza en su Instagram.

Seguido a eso, apuntó a que “la mentira no es algo que se oponga a la verdad, sino que se sitúa en su finalidad: en el vector que separa lo que alguien dice de lo que piensa en su acción discursiva referida a los otros”.

“Lo decisivo, por tanto, el perjuicio que ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira”, cerró.