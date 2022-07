Juan Falcón: “Katty Kowaleczko me salvó de perder mi casa”

Katy Kowalesczko le dijo a Juán Falcón: “Juanito, que no te quiten tu casa. Si algún día puedes, me lo pagas. Si no, ahí vemos”. ARCHIVO/AGENCIAUNO

Por: Gaspar Marull 10 de julio 2022 · 09:58 hs

El actor de teleseries Juan Falcón relató durante una entrevista con Julio César Rodríguez que hace

un tiempo estuvo en una tan apremiante situación económica que casi le rematan su casa, entre

otros bienes, pero que fue “rescatado”, por la también actriz Katty Kowaleczko, quien le prestó los

recursos para evitar la pérdida de su hogar.

Las declaraciones las hizo en respuesta a la pregunta de Rodríguez de que si él tenía amigos en el

ambiente actoral. El galán de origen cubano respondió que sí, que tenía varias amistades que lo

habían ayudado mucho. “Son personas que, aunque no las veo seguido, sé que si levanto el

teléfono van a estar ahí”.

Rememoró los años en que tenía un restaurante y fue estafado por cerca de 120 millones de

pesos. “Tú sabes, pasé unos cheques de puro weón y me estaban embargando la casa. No voy a

decir nombres pero fue un cagazo”. Luego, contó que “me llamó Katty y me preguntó cuánto

necesitaba para evitarlo y me pasó el billete. En esa época ella estaba haciendo publicidad de un

supermercado”. Según recordó le dijo “Juanito, que no te quiten tu casa. Si algún día puedes, me

lo pagas. Si no, ahí vemos”, señaló y también contó que en esa ocasión también recibió mucha

ayuda de su abogado, “quien se movió mucho y bajó los costos”.

Por último, Juan Falcón aseguró que Katty Kowaleczko no sólo se ha portado bien con él en esa

situación, sino que sigue siendo una amiga con la que cuenta en todos los momentos, como

también con personas como los actores Francisco Melo y Jorge Zabaleta.