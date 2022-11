Juan Pablo Montt reaccionó furioso a nuevas declaraciones de Jordi Castell sobre su separación

Juan Pablo Montt aseguró que Jordi Castell "me hizo un daño enorme". CANAL 13.

08 de noviembre 2022

Jordi Andree Castell Abusleme, fotógrafo, estuvo invitado este lunes al programa Juego Textual de Canal 13, donde nuevamente se refirió a su bullada separación de Juan Pablo Montt.

En el detalle de lo que terminó por sepultar al relación, el panelista del estelar Tal Cual de TV+ contó que “pasaban cosas que me hacían remar contra la corriente. Hubo señales desde el principio de que no teníamos que seguir juntos”.

Sin embargo, quiso precisar que “no quiero hacerme la víctima, pero todos nos damos cuenta cuando nos estamos sintiendo amenazados, salimos de nuestra zona de confort, y las cosas que antes no nos parecían violentas, ahora sí nos parecen violentas”.

“Hubo un cúmulo de situaciones donde yo sentía que no conectábamos, no teníamos una comunicación fluida, y por ende no había una convivencia sana para ninguno de los dos", indicó.

Jordi Castell reconoció que “tuve momentos de mucha fragilidad cuando murió mi abuelo, pero hubo cosas que de repente empezaron a hacerme ruido, porque sentía que el hombre que dormía conmigo no tenía que tratarme de esa forma".

Según contó el fotógrafo, la situación llegó a su punto límite cuando se fueron a vivir a Chiloé, en plena pandemia.

“Mi ex marido toda la infancia la pasó allá, entonces dijo que fuéramos y dije que sí, ciego, tratando de rescatar algo y de escapar de la presión de la cuarentena. Nos fuimos a Chiloé en condiciones súper adversas, porque ya veníamos saliendo de una crisis grande”, recordó.

Pero fue al levantarse las restricciones por la pandemia que, de vuelta en Santiago, Jordi Castell tomó la decisión de terminar con su matrimonio.

“Cuando vuelvo de la isla sabía que tenía que volver para tomar una decisión que arrastraba un gran fracaso. Yo me responsabilizo 100% de todo, yo tomé la decisión, yo fui quien sintió que había que hacerlo, yo creí que eso iba a funcionar. Había que cerrar la puerta por fuera”, confidenció.

La reacción de Juan Pablo Montt a los dichos de Jordi Castell

Durante la madrugada de este martes, Juan Pablo Montt se valió de su cuenta de Instagram para reaccionar con furia a las recientes declaraciones de su ex pareja, Jordi Castell.

“Estoy aburrido de quedarme callado y escuchar una versión inventada por este señor. Lo que lleva hablando durante un año es un relato para evadir y no abordar su verdad acerca de las obsesiones que padece y que le han impedido mantener relaciones y parejas”, comenzó señalando en su publicación.

Montt aseguró que Castell “me hizo un daño enorme, tuve que enfrentar una situación que jamás imaginé, más aún de una persona que se casó conmigo, involucrando a mi familia y amigos, para luego solo faltarnos el respeto”.

“La televisión no es mi mundo ni mi trabajo, pero no me puedo quedar callado viendo todo lo que he visto mientras se exhiben fotos e información mía. Todo esto afecta mi honra, vida privada y dignidad. Todo tiene un límite. Basta de lucrar con mi nombre. Que al menos demuestre decencia por el respeto que nunca me tuvo”, reflexionó, cerrando el post.