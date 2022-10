Juan Pablo Queraltó desmintió tener intenciones de irse a TVN

"Hoy estoy tremendamente feliz en CHV, con varios programas al aire", recalcó Juan Pablo Queraltó. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 30 de septiembre 2022 · 09:55 hs

Un categórico desmentido a los rumores que aseguran que tendría intenciones de emigrar a TVN, entregó el periodista de Chilevisión Juan Pablo Queraltó.

De acuerdo a las versiones que circulan en el mundo televisivo criollo, Queraltó habría sostenido conversaciones con ejecutivos del canal para incorporarse a la señal pública.

El desmentido del periodista de Chilevisión llegó luego de que Sergio Rojas aseguró en el programa Me Late, de TV+, que el conductor de El Último Pasajero, "se habría ido a ofrecer a Televisión Nacional".

Según Rojas, la intención de Juan Pablo Queraltó sería animar el programa Famosos a Clases, que en principio iba a conducir Karen Doggenweiler, hasta que presentó su renuncia a TVN tras más de tres décadas en el canal estatal.

"Habría llamado por teléfono a los ejecutivos para ofrecerse", manifestó el panelista del programa de espectáculos y farándula.

El desmentido de Queraltó

"¡Yo no he recibido ningún llamado de TVN. Tampoco he realizado uno!", fue la enfática respuesta que entregó Juan Pablo Queraltó al ser consultado por las afirmaciones de Sergio Rojas en Me Late.

"Hoy estoy tremendamente feliz en CHV, con varios programas al aire", recalcó el periodista al ser entrevistado sobre el tema por el diario La Hora.

"¡Soy un afortunado y un agradecido!", aseveró también el rostro de Chilevisión.

Juan Pablo Queraltó no quiso terminar el tema sin ironizar un poco respecto de la situación.

Por eso, no dudó en mandarle una indirecta al panelista de Me Late: "Desconozco de donde salió el tema, pero yo agradezco que piensen en mí", lanzó.

En tanto, consultado sobre el tema por Publimetro, Queraltó aseveró: "Me parece súper raro el dato. Yo creo que a lo mejor a Sergito le dieron mal el dato. Mi casa es Chilevisión y estoy súper feliz de llevar años ahí", sostuvo.

"Actualmente estoy haciendo cuatro programas. Estoy en el Último Pasajero, en el matinal, en Sabingo. Estoy en otro programa que está pronto a salir que es de terapia de hogar. Entonces, en verdad no sé de dónde sacaron esa mentira", recalcó al cerrar el tema.