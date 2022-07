Juan Pablo Sáez recordó cuando le salvó la vida Monserrat Álvarez: "Si no, no tendríamos matinal"

"Aplique la maniobra de Heimlich y gracias a Dios funcionó", dijo el actor sobre cómo salvó a Monserrat Álvarez. INSTAGRAM.

08 de julio 2022

Aunque de tanto en tanto ha recordado el tema, la verdad es que la periodista Monserrat Álvarez no puede reprimir sus emociones cuando, por la circunstancias que sean, o se topa o aparece en pantalla el actor Juan Pablo Sáez.

Y la mañana de este viernes no fue la excepción. Porque bastó que el gestor cultural saliera en las pantallas del Contigo en la Mañana, para que la conductora del espacio junto a Julio César Rodríguez trajera a la memoria el momento en que Sáez le salvó la vida hace más de dos décadas, cuando la periodista trabajaba en el extinto canal Rock&Pop, durante una celebración del 18 de septiembre.

Todo transcurría con normalidad en el matinal de Chilevisión. Los animadores en el set y los periodistas buscando noticias en la calle, de pronto cuando Juan Pablo Queraltó alertó que, entre las cientos de personas que salían desde la estación del Metro en la plaza de Puente Alto, surgía un personaje conocido.

Puros famosos

"Hay puros famosos aquí, pero miren a quién me encontré", indicó Queraltó, mientras la cámara enfocaba al actor emergiendo de la estación.

Con buen humor, Juan Pablo Sáez le respondió al notero del Contigo en la Mañana: "Estoy un poco más deteriorado, digamos que 50 años…".

Antes de seguir conversando con su tocayo, el actor se dio tiempo para saludar y hasta abrazar a muchas personas que salían de la estación o que, al pasar por el lugar, se percataron de la presencia de la televisión en el lugar.

"Soy el director de cultura de la comuna (Puente Alto) gracias al mandato del alcalde Germán Codina. Estamos a cargo de ballet folclórico, talleres, escuelas de rock", alcanzó a contar, antes de que se fueran a comerciales en Chilevisión.

El abrazo salvador

Y fue justamente al regreso al estudio cuando Monserrat Álvarez recodó lo ocurrido hace más de 20 años. Por ello no dudó en manifestar que Queraltó "está con el hombre de los abrazos", refiriéndose a Juan Pablo Sáez.

"Mándale saludos a este hombre que me salvó la vida, él sabe bien por qué lo digo. Lo he contado como ocho mil veces", continuó la conductora.

Entonces tomó la palabra el actor y recordó que en aquella ocasión Monserrat "se atoró con un pedazo de carne".

"Mi madre me enseñó lo que hice y cualquiera debe hacer: la maniobra de Heimlich. Gracias a Dios funcionó, si no no tendríamos matinal", dijo con buen humor.