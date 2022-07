Julia Vial comentó su cómico matrimonio: No le gustó el maquillaje, llegó ebria, y el sacerdote que la iba a casar terminó preso

Vial comentó que su matrimonio terminó con "caña moral". ARCHIVO/AGENCIAUNO

Compartir











Por: Gaspar Marull 31 de julio 2022 · 17:38 hs

La animadora Julia Vial compartió detalles bastante llamativos sobre su matrimonio. Según destacó ella partió organizando todo el evento con casi un año de anticipación, pero eso no fue impedimento para que la fiesta no transcurriera como se hubiese esperado.

Vial durante su participación en Podemos Hablar, contó que los problemas comenzaron cuando su estilista le dijo el día anterior al matrimonio que no iba a poder maquillarla ni peinarla, pero que miembros de su staff la atenderían.

“Mis amigas que me conocen sabían que yo estaba en crisis y encontraron que la situación para arreglarlo era llevar un cooler con piscolas”, pensado que al estar bajo la influencia del alcohol la animadora se iba a relajar.

“Lo que no saben mis amigas es que me bajó la curada mañosa. Llegué a mi casa y le digo a mi mamá: ‘No me gusta el peinado, no me gusta el maquillaje, ni el vestido’”, mencionó.

El papá de Julia se encerró con ella en el baño y logró hacerla entrar en razón, haciendo que partieran a la iglesia en un auto descapotable de los años 30.

“Llegamos al matrimonio, todos bien. Mi papá cada dos pasos me decía ‘Todavía puedo correr’. Así entramos”, relató.

Vial eso sí, tuvo que conseguir un sacerdote que la casara de último minuto, ya que el que había escogido inicialmente se había ido preso poco antes del matrimonio. En todo ese proceso se perdieron las argollas y el auto descapotable se averió en el camino de la Iglesia a la celebración.

“Cuando llegamos a la fiesta y el mozo me dijo: ‘¿Quiere servirse algo?’. Y le dije: ‘Si, una pistola por favor’. Y de ahí no paré”, agregó

“Mi papá a las 1:30 me dijo: ‘Me voy de este matrimonio, porque me estás dando vergüenza. Pero eres mi hija y te quiero. Adiós’“, comentó Vial.

La animadora sostiene que fue una novia jugada, ya que se sacó el falso del vestido, lanzó el ramo, y al darse cuenta que no era la persona que quería que lo agarrara, empezó a lanzar flores de los arreglos de mesa hasta que una amiga cercana lo recogió.

Vial también filtró que durante la fiesta echó al DJ.

“Lo último que recuerdo es una fila de mozos y me dicen: ‘Queremos despedirnos de usted, nunca en la vida habíamos visto a una novia dándolo todo. La felicito’. Y de ahí vino lo que se llama ‘la caña moral’“, concluyó.