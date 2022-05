Julián Elfenbein fue consultado por supuesto romance con María Elena Swett

María Elena Swett y Julián Elfenbein trabajaron juntos en ¿Quién es la Máscara?. CHILEVISIÓN/INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 19 de mayo 2022 · 16:08 hs

Desde que trabajaron juntos en ¿Quién Es La Máscara? que se rumorea un posible romance entre Julián Elfenbein y María Elena Swett. Hasta la fecha, ninguno de los aludidos se había referido al tema… Hasta ahora.

Fue en marzo cuando la periodista Paula Escobar dio a conocer esta información a través de una transmisión en su cuenta de Instagram, asegurando que si bien no tienen una relación formal, sí tendrían un vínculo y que desde hace un tiempo que se estaba rumoreando esta nueva relación.

Hace unos días se sumó también la periodista Cecilia Gutiérrez, quien aseguró -también en una transmisión en Instagram- que la presunta pareja habría sido vista en un restaurante “muy acaramelados”, acrecentando aún más la posibilidad de que efectivamente estarían juntos.

El programa Me Late hizo eco de todo esto y el periodista Andrés Caniulef reveló que en una reciente participación que tuvo en Pasapalabra Mundial, aprovechó la oportunidad de consultarle directamente a Julián Elfenbein sobre el posible romance con María Elena Swett.

“La semana pasada, cuando me tocó ir a Pasapalabra, le pregunté a Julián, obviamente no podía dejar pasar la oportunidad. Le pregunté por Mane Swett y me hizo casi un pasapalabra” contó el panelista del programa de farándula de TV+, quien no pudo obtener la respuesta que esperaba.

En el detalle, Caniulef aseguró que tras la pregunta, el animador “me miró, sonrió… Pero esa mirada de cuanto tú dices a este hombre le pasan cosas, este hombre está enamorado. Ese brillo en los ojos que uno incluso llega a envidia”, aseguró.

“Me dice que no, que está todo bien… Entiendo que ella ni él quieren hablar del tema y la relación…. Uno podría decir que están pinchando”, dijo el periodista, sumándose así a lo ya informado por sus colegas Paula Escobar y Cecilia Gutiérrez.