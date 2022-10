Julio César Rodríguez analizó la llegada de Karen Doggenweiler a Mucho Gusto: "Era un día difícil"

"Ellos son los que tienen que armar algo nuevo y novedoso, porque nosotros somos los líderes", manifestó Julio César Rodríguez. Archivo.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 06 de octubre 2022 · 09:54 hs

Como "un día difícil" calificó el conductor del Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez, la jornada matinal del miércoles, cuando Karen Doggenweiler debutó en la animación del Mucho Gusto, junto a José Antonio Neme.

Hace varios días que se sabía que la esposa de Marco Enríquez-Ominami se integraría este 5 de octubre al matinal de Mega. Y la expectación llegó a tanto, que por primera vez en mucho tiempo el programa de Chilevisión estuvo a punto de ser superado por la competencia.

Así, durante la jornada del miércoles Contigo en la Mañana promedió 6,8 puntos de rating, mientras que Mucho Gusto le pisó los talones, con 6,7 puntos.

Fue el panelista de Me Late, Sergio Rojas, quien se contactó con el periodista y rostro de Chilevisión para conocer sus impresiones tras el debut de Karen Doggenweiler en Mega.

"Él me dice que 'hoy era un día difícil. Lo reconoce", indicó de entrada el también conductor de Que te lo Digo.

Líderes

En todo caso, y de acuerdo a lo manifestado por Rojas, Julio César Rodríguez se mostró tranquilo, porque tal como se lo indicó: "somos líderes por el momento".

El también conductor de Pero con Respeto le recalcó al panelista de Me Late que "tenemos que hacer nuestro programa".

"Ahí él me dice 'Karen es muy buena, pero no te vas a desarmar tú porque alguien llega al lado'", recordó Sergio Rojas sobre lo que le dijo el conductor del Contigo en la Mañana.

De acuerdo a lo expresado por el periodista, el conductor del matinal de Chilevisión le planteó que precisamente por liderar ellos el rating en ese segmento, es la competencia la que debe presentar contenidos que capten la atención de los televidentes.

La competencia muta

"Ellos son los que tienen que armar algo nuevo y novedoso. Nosotros somos los líderes, a pesar de la entrega del prime y que Mega le gana a CHV en el día", recalcó Julio César Rodríguez, según el panelista.

"Es la competencia la que está mutando, no nosotros. Si Mega cambia sus animadores, si Canal 13 o TVN cambian sus animadores, es una pega de ellos mostrar algo atractivo, no de nosotros", le resumió el rostro de Chilevisión a integrantes del panel de Me Late.

Y dijo que ante la pregunta de si se juntaron antes para analizar a la competencia, Julio César respondió que "es raro juntarse antes, porque no sabes qué traen ellos".

"Si después se manifiesta una tendencia o contenidos que hay que equiparar, igual nosotros nos juntaremos", concluyó.