Julio César Rodríguez discutió en vivo con el alcalde Tomás Vodanovic: "Usted escucha poco y habla harto"

"Aquí todos apoyamos la política de gobierno que usted quiere impulsar", le dijo Julio César Rodríguez al alcalde Tomás Vodanovic.

Por: Juan Pablo Ernst 08 de agosto 2022 · 14:40 hs

El presentador de Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez, protagonizó este una tensa discusión con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, a raíz de lo que ocurre con el comercio informal en esa comuna.

El periodista y su compañera de labores en el matinal de Chilevisión, Monserrat Álvarez, comenzaron la semana abordando lo que sucede con los toldos que instala el comercio ilegal en Maipú. Y para profundizar en el tema establecieron un contacto con el alcalde de esa comuna, Tomás Vodanovic.

Tanto Julio César Rodríguez como Monserrat Álvarez abordaron el tema desde el punto de vista informativo, en cuanto a los reclamos de los vendedores ambulantes en cuanto estaban perdiendo sus fuentes laborales.

En ese instante, Tomás Vodanovic tomó la palabra y cuestionó lo que planteaban los conductores del Contigo en la Mañana desde el estudio.

"Tampoco escucho que tengamos un gran número de comercio establecido que se esfuerza mes a mes. Que pagan impuestos y que ven sencillamente sus ventas caídas a pique porque hay 300 toldos vendiendo, sin pagar arriendo y deteriorando el comercio", cuestionó el alcalde de Maipú a Álvarez y Rodríguez.

Perspectiva

Sin embargo, Tomás Vodanovic no había terminado de hacer sus descargos, aunque más que abordar el tema en sí, enfocó su atención en los conductores del matinal de Chilevisión.

"Yo entiendo que ustedes estén hoy día están analizando desde una perspectiva", comenzó su análisis el edil maipucino. Y explicó que "nosotros como municipio tenemos que evaluar los distintos intereses. Y evidentemente a veces uno toma decisiones que son difíciles", argumentó.

Incómodo con las palabras de la autoridad comunal, Julio César Rodríguez lo interrumpió para manifestarle: "Nosotros no estamos evaluando desde una perspectiva, alcalde".

Pero las palabras del periodista desde el estudio no convencieron a Tomás Vodanovic, quien le respondió que "no los he escuchado hablar ni del comercio ni de la seguridad de los vecinos".

Sus dichos no dejaron indiferente a Julio César Rodríguez, por lo que el periodista le replicó: "Lo hemos dicho mil veces, alcalde".

"Además, usted escucha poco. Usted escucha poco y habla harto, alcalde. Usted también usó la palabra limpieza ahora, puede revisar el video", le recalcó a continuación.

"Aquí todos apoyamos la política de gobierno que usted quiere impulsar, porque es su gobierno", cerró el tema el conductor del Contigo en la Mañana.