Julio César Rodríguez entrevista entre lágrimas a Bastián Bodenhöfer: "Perdón que me tome un minuto"

Por: Cristián Meza 24 de agosto 2022 · 18:02 hs

Julio César Rodríguez terminó emocionado durante su entrevista a Bastián Bodenhöfer, quien en Pero con Respeto recordó cuando debió trabajar como conductor de Uber durante la etapa más álgida de la pandemia.

“Yo sé que te han hablado mucho el tema Uber pero cuando manejaste… yo no quiero irme a nada en particular sino solamente al hecho. ¿Nunca se te ocurrió poner una cámara pa’ ver la cara de la gente cuando te veía a ti que eras el conductor?”, le preguntó el animador de CHV.

Ante esto, el destacado actor nacional le señaló que “no se me ocurrió (…) Yo creo que menos del 20% de mis pasajeros se dieron cuenta quien era el conductor… de todo. Pero por lo general muy amables, fue una experiencia bien… he escrito varias cosas. Las historias de la gente… de partida, las personas que me reconocían me decían ‘bien, te admiro’ y toda la cosa”.

Este relató emocionó a Julio César Rodríguez, quien no pudo contener las lágrimas. “No si, es que tu… perdón que me tome un minuto. 30 segundos. Yo creo que tú no dimensionas el tremendo actor, la persona que eres porque has estado en nuestras vidas de siempre, entonces, verte en las teleseries, verte en el teatro, que sigas vigente, tu actitud frente a la política (…) De repente tú no dimensionas quien eres… me pasa mucho eso en la cabeza, que quizás por eso fue tan espontáneo lo que hiciste y no le sacaste un partido como poner una cámara”, indicó.

Ante esto, Bodenhöfer le agradeció sus palabras, mientras JC tomaba aire y cambiaba de tema para consultarle por su labor en la Universidad Abierta de Recoleta.

“Desde hace un poco más de tres años y por primera vez en mi vida soy asalariado, soy empleado público y estoy feliz. Trabajo en una comuna maravillosa, que es Recoleta”, detalló el artista.

Bastián Bodenhöfer indicó que "trabajo en la Municipalidad, en el departamento de educación y estoy trabajando en la Universidad Abierta de Recoleta (UAR)”.

El actor aprovechó la instancia para invitar a las personas a sumarse a la Universidad. “Es una universidad totalmente gratuita y ahora estoy a cargo de un nuevo proyecto que es armar el Instituto de las Artes, donde la gente, de manera gratuita, va a poder estudiar teatro, música, danza, artes plásticas”.

“Hago talleres de teatro a los profesores, les estoy enseñando a ser mejores profes y eso me tiene feliz”, cerró Bastián Bodenhöfer.