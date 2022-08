Julio César Rodríguez sobre cumpleaños de Leonardo Farkas: “Los chilenos fuimos repugnantes en ese cumpleaños”

Leonardo Farkas le preguntó a los productores del cumpleaños si había pisco durante su cumpleaños. ARCHIVO/AGENCIAUNO

Por: Gaspar Marull 15 de agosto 2022 · 18:54 hs

Tiempo atrás, el empresario minero y filántropo Leonardo Farkas celebró su cumpleaños en Miami donde estaban distintas personalidades del espectáculo nacional invitados. Julio César Rodríguez reveló que la invitación que recibió incluía traslado, pasajes y el hospedaje en Estados Unidos.

“Estuvo bueno, es el mejor cumpleaños al que he ido”, relató Rodríguez en el programa matinal de Chilevisión. A continuación hizo hincapié que a pesar del buen ambiente en la celebración, no había pisco, causando recelo en las celebridades nacionales.

Leonardo Farkas al percatarse de aquella situación, consiguió el destilado nacional chileno, y causó que la fiesta estuviese más intensa.

“Estaban todos los tragos, de todo. Y apareció el pisco. ¿De dónde habrán sacado?”, comentó el animador.

“Mandaron a comprar a alguien a esas botillerías, porque uno puede encontrar pisco, pero hay que ir a unas picaitas”, afirmó la periodista Monserrat Álvarez.

“Lo disfrutamos de una manera, como decimos en este programa, ordinaria. Nos pusimos repugnantes. No quería decirlo, pero los chilenos fuimos repugnantes en ese cumpleaños”, contó Julio César.

Después del cumpleaños, los invitados tuvieron que pagar de su bolsillo algunas comidas y tragos. La situación para los invitados se complicó al darse cuenta los valores, “una hamburguesa, al precio de ahora, 50 lucas; una bebida 10 lucas. Yo miraba y decía ‘¿serán estos los precios?’. Yo vi esa tensión en el público chileno, no quiero ser pelador, pero la vi”.

Rodríguez señaló que ya estaban ahí y no iban a complicarse por los precios locales. “Todos estábamos así… hasta que en un momento digo: ‘Oye, nos trajeron para acá, soltemos (el dinero), chupemos, comamos, si ya estamos acá’”.

Al momento del Check Out, el animador de “Pero con respeto” se llevó una grata experiencia. “El recepcionista saca la media cuenta y me dice ‘está todo cancelado por el señor Leonardo Farkas’. Ahí me arrepentí de no haber chupado más, ¡de no haber pedido postre! Él pagó todo”, concluyó entre risas.