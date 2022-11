Julio César Rodríguez vivió tenso cruce con dirigente de camioneros: "Son súper prepotentes"

Julio César Rodríguez perdió la paciencia con Sergio Farías durante el despacho. CHILEVISIÓN.

Por: Rodrigo León 24 de noviembre 2022 · 12:14 hs

Julio César Rodríguez Sierra, periodista y animador de televisión, vivió un tenso cruce con un dirigente de camioneros, Sergio Farías, durante la edición de este jueves de Contigo en la Mañana.

De entrada, Farías le exigió al comunicador que detallara el petitorio que exigen los conductores movilizados, a raíz de una entrevista que le hizo a un colega días atrás. “Quiero saber si estás claro, porque me estás preguntando algo que tú ya sabes de forma directa”, le dijo el dirigente.

“¿Qué es lo que yo sé? Espere, pare un poco el camión, ¿qué tiene que ver lo que me dijo él en la radio, si estamos en un programa de televisión? Si la que tiene que saber esto es la gente”, le respondió el conductor del matinal de Chilevisión.

Lejos de calmar la situación, Farías espetó que “me dices que pare un poco, pero tú no me respondes lo que te estoy planteando”, a lo que Rodríguez le aclaró que “si yo soy el que le tengo que preguntar a usted, cómo usted a mí, si yo no estoy en paro aquí”.

“La ciudadanía tiene que enterarse de las peticiones y los acuerdos de boca de ustedes, no de la mía. Aquí tiene todo el espacio para que usted alce su petitorio, pero no me lo pregunte a mí, ¿qué le pasa?”, insistió Julio César Rodríguez.

El precio de la bencina

Otra discusión que se generó entre Sergio Farías y Julio César Rodríguez vino cuando abordaron la baja en el precio de las bencinas que exigen los camioneros.

“A toda la gente (debe bajarse) Julio César, tiene que ser bajado del letrero para que se vean beneficiados”, sostuvo el dirigente, pero el animador le aclaró que a la ciudadanía no le iban a bajar el precio.

“No he visto ninguna negociación de los camioneros, en mi vida, donde pongan en el petitorio final que bajen la bencina a todos los autos”, aseveró.

Pero Farías precisó que “cuando hablamos de los combustibles, hablamos en general. Tú encuentras para la risa que todos los jueves los combustibles suban”.

“Prepotentes”

A la hora de hablar sobre los puntos de descanso, otra de las peticiones de los camioneros al Gobierno, momento en el que Julio César Rodríguez le encontró la razón al camionero, quien solo ironizó con su postura.

“Entonces no me hagas preguntas si me encuentras la razón Julio César”, le dijo Sergio Farías, lo que molestó de sobremanera al animador. “¿Cómo no le hago preguntas? Pero qué le pasa a usted. Ustedes son súper prepotentes hasta para dar una entrevista, Sergio. Son súper prepotentes”.