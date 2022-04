Julio César Rodríguez volvió al matinal tras su segundo contagio de COVID-19

Julio César Rodríguez ya se había contagiado una vez de COVID-19, en mayo de 2020. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 04 de Abril 2022 · 14:34 hs

Julio César Rodríguez retomó sus labores en el matinal Contigo en la Mañana este lunes, luego de haber superado por segunda vez el COVID-19.

Su regreso a la televisión la anunció el propio animador en su cuenta de Instagram durante este domingo, donde reveló que finalizó su cuarentena, según lo indican las normas sanitarias impuestas por la pandemia.

“¡Listos para mañana! Volvemos después de hacer cuarentena como lo manda el protocolo sanitario. A pesar de que tengo un problema en la columna, llego. El COVID menos que un resfrío, agradezco al esquema de vacunas”, consignó el periodista.

Durante esta mañana, Julio César Rodríguez insistió en sus agradecimientos al esquema de vacunas, puesto que este segundo contagio fue mucho menos invasivo que la primera vez. “El COVID de mayo del 2020 me dejó planchado, con temperatura de 39, dolor de cuerpo y me dejó asustado, no comí casi nada, y ahora me lo comí todo y no me dio ni fiebre, pero estuve decaído”, comentó.

“Estoy recuperado de energía, sin ninguna molestia. Yo tengo tres vacunas y eso me ayudó. Hago un llamado para que la gente complete su esquema de vacunación, por la experiencia. Me dio solo una rinitis”, agregó.

Además, fiel a su estilo, llegó al programa lanzando bromas a su compañera. “Qué linda bienvenida Monse. Estamos empatado en COVID, me ibas ganando 2-1, y ahora nos ha dado dos veces”, dijo, entre risas.

Junto con eso, Julio César Rodríguez abogó para que poco a poco el país vaya retornando a la normalidad.

Según él, hay que “volver a la normalidad, que esto quede como una influenza, y la gente tiene que estar preocupada de su vacunación. Somos el único país cerrado para eventos”, lanzó el animador para luego pasar a la contingencia con los distintos noteros desplegados en distintos puntos.