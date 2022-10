Kaley Cuoco contó que será mamá y hasta reveló el sexo de la guagua

Kaley Cuoco está próxima a lanzar el libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 12 de octubre 2022

La actriz Kaley Cuoco, recordada por su papel de Penny en la serie de televisión estadounidense The Big Bang Theory, anunció que será madre por primera vez a los 36 años de edad.

La intérprete empleó las redes sociales para informarles a sus millones de seguidores que el bebé que tendrá junto a su pareja, el también Tom Pelphrey, nacerá el próximo año, cuando ella ya haya cumplido un año más de vida.

La reconocida actriz aprovechó la oportunidad para revelar también cuál será el sexo de su guagua. Así, en la foto que subió a su cuenta de Instagram, se la puede ver a ella junto a su pareja, mientras él sostiene un trozo de torta que tiene en su interior un color rosado.

"La niña Pelphrey viene en 2023, más que bendecida y sobre la luna", posteó Kaley Cuoco junto a la imagen.

A través de la misma red social, la principal protagonista femenina de The Big Bang Theory compartió también otras fotos junto a su pareja, tanto al mostar cómo ha ido creciendo su vientre con el paso de los meses, como luciendo algunas de las prendas que ya le compraron a la bebé.

Tras anunciar su divorcio con el actor Karl Cook en septiembre del año pasado, Kaley Cuoco lo concretó a comienzos de este año, por lo que incluso para ella fue una sorpresa haber encontrado tan rápido a su nuevo amor y padre de si futura hija.

Y es que en abril pasado la pareja se conoció durante el estreno de Ozark, en la que toma parte Tom Pelphrey.

"Fue como si los ángeles comenzaran a cantar. Yo estaba como, ‘¡Aleluya!’ Fue muy mágico… fue perfecto", le contó la actriz a la revista Extra en el pasado mes de septiembre.

El accidente de Kaley Cuoco

Cabe recordar que Kaley Cuoco está próxima a lanzar el libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, donde revela algunos episodios desconocidos para los fans.

Entre las revelaciones se cuenta un accidente a caballo ocurrido en 2010, que casi llevó a la necesidad de amputar una de sus piernas.

"Todo terminó bien, y estaba despierta y trabajando una semana después. Pero los médicos actuaron como si nunca fuera a caminar de nuevo. Sonaba mucho peor de lo que era", reveló la actriz en un extracto del libro que fue dado a conocer.