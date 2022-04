Karen Bejarano recordó conflicto con Nacho Gutiérrez que la llevó a salir de TVN

Karen Bejarano contó detalles de lo ocurrido ante su salida de TVN. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 04 de Abril 2022 · 13:07 hs

En el episodio de este sábado de La Divina Comida, Karen Bejarano fue consultada respecto de su salida de TVN, donde era panelista del Buenos Días A Todos.

En primera instancia, recordó lo que fue su paso por Chilevisión, Canal 13 y Mega, hasta que fue contratada por el canal público.

“Tuve un problema con un compañero… Nacho Gutiérrez”, contó. “La Chiqui Aguayo me pidió que la ayudara porque sentía que estaba como marcando el paso, ella quería tener más opinión”, comenzó relatando.

Al llegar a la pauta del matinal, explicó, “dijeron así como para dar las opiniones, levanta la mano y se te da la palabra. Dije pucha tampoco es tan así porque yo hoy día levanté la mano tres veces y las tres veces nunca me pescaron”.

Fue ahí, según el relato de Karen Bejarano, que Nacho Gutiérrez señaló que “es que tú vienes con una baja de ánimo… Me has bajado como cuatro o cinco cambios para atrás. Tú y tus atados personales… Y empezó como a tirarme cosas personales. Yo efectivamente estaba pasándolo mal emocionalmente, ellos no saben. Me dijo bueno, no sé”.

Ahí, la ex Discípulo del Chef le respondió que “no somos amigos, pero sí te lo dije y tú me mandaste un mensaje, tengo tu mensaje, estabas enterado”, pero el periodista le dijo “no, eso es mentira”.

“En un momento me corre una lágrima me dice así como Ah, ¿te vas a poner a llorar? Entonces no voy a seguir hablando, mejor conversemos de otra cosa. Fue como, ok, me paré y me fui”, recordó.

Además, Karen Bejarano recordó que en el equipo del matinal “nadie hizo nada, nadie se paró, nadie dijo oye esto no corresponde. En ese momento dije voy a hacer lo que tengo que hacer y es irme de este lugar, chao, no quiero seguir acá”.

“Yo estaba pasando por un tema emocional, pasando por una depresión y estaba trabajando igual”, cerró.