Karen Bejarano recordó que la llevó a internarse por depresión

La ex Mekano habló sobre el tema en La Divina Comida. INSTAGRAM

Compartir











Por: Sebastían Dote 03 de Abril 2022 · 12:13 hs

La animadora Karen Bejarano recordó el fuerte episodio de depresión que la llevó a internarse, en una lucha que llevó en silencio por varios años.

Durante su participación en el programa La Divina Comida de CHV, la ex integrante de Mekano, afirmó que ni su marido, Juan Pedro Verdier, ni su hijo sabían sobre la situación de su salud mental.

“Yo sentía que le estaba mintiendo a mi marido, yo sentía que le estaba mintiendo a mi hijo, sentía que vivía dentro de una mentira y no pude más”, comentó.

Bejarano agregó que “me vino una crisis de pánico, mi hijo trató de calmarme, no pudo. Vomité, vomité información y mi hijo se enteró de cosas que no debió enterarse de esa forma y terminé internada”.

“Fue súper duro para mí porque yo después de ese episodio no lo vi por más de un mes y medio y fue súper fuerte. Bueno, Juan Pedro sí estuvo para mi constantemente. Yo pensaba todo el tiempo que guardé este secreto, yo pensaba que Juan Pedro iba a ser el primero que me iba a abandonar”, señaló.

La también cantante afirmó que “sentía que si le contaba a mi marido, él no me iba a querer. Me daba pánico contarle, me daba miedo que él quisiera tomar represalias y no fue así”.

La relación con Juan Pedro

Bejarano también abordó otros temas personales, como su vínculo con su esposo, el que surgió durante la época de Mekano.

“Yo estaba estudiando en Valdivia, y prendí la televisión y vi a esta dama, le avisé a mi familia que tenía ganas de conocerla a ella y comenzar a trabajar en el programa. Participé en el casting, me dijeron tú te puedes quedar”, aseguró Verdier, quien se integró al grupo de invitados conformado por Claudia Pizarro, Simón Oliveros y Camilo Huerta.

Según él, la conquista fue compleja. “La miraba todo el día en el programa, la invité al cine, a comer, a pasear y siempre me decía que no la dejaban. 'Loco, estay dando vergüenza, has dicho en pantalla que te gusta, en distintos lugares que te gusta y ella dice que no le gustas, sigue con tu vida'”, recordó.

“Después al poco tiempo me vino a buscar ella, me toca el hombro, me dijo 'hola' y me dio un beso”, contó.

Por el pedido de matrimonio, Juan Pedro afirmó que recurrió a un truco de magia. “Fue en nuestra casa donde estábamos viviendo juntos, yo agarré una servilleta y la rompí. En ese momento salía la servilleta completamente entera y del otro lado estaba metido el anillo”, señaló.